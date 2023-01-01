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Опасная Опасная
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Dangerous

Опасная, 1935

1935 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Знаменитая актриса Хит Джойс внезапно пропала с подмостков, оставив за собой легенду, что всем кто имел с ней дело, она приносила несчастье, будь-то продюсер, режиссер или просто мужчина. С ее именем связывали провалы премьер, разводы, травмы и даже смерти. И только Доналд Берроуз, в судьбе которого она невольно сыграла положительную роль, в результате чего он стал архитектором на Уолл-стрит, не верит в зловещую легенду. Встретив однажды опустившуюся пьяную женщину, он узнает в ней знаменитую актрису и пытается ей помочь и ему самому придется узнать, так ли уж преувеличивает молва о ее злополучном влиянии…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1935
Возраст 16+
Режиссер
Альфред Э. Грин
В ролях
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Франшо Тоун
Маргарет Линдсей
Маргарет Линдсей
Элисон Скипуорт
Джон Элдридж
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Опасная 2 постера
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Опасная
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Кадры из фильма Все кадры
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