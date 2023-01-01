Опасная, 1935

Знаменитая актриса Хит Джойс внезапно пропала с подмостков, оставив за собой легенду, что всем кто имел с ней дело, она приносила несчастье, будь-то продюсер, режиссер или просто мужчина. С ее именем связывали провалы премьер, разводы, травмы и даже смерти. И только Доналд Берроуз, в судьбе которого она невольно сыграла положительную роль, в результате чего он стал архитектором на Уолл-стрит, не верит в зловещую легенду. Встретив однажды опустившуюся пьяную женщину, он узнает в ней знаменитую актрису и пытается ей помочь и ему самому придется узнать, так ли уж преувеличивает молва о ее злополучном влиянии…