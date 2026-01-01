Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Добрый доктор» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Опасная Награды и номинации фильма Опасная

Награды и номинации фильма Опасная 1935

Оскар 1936 Оскар 1936
Лучшая женская роль
Победитель
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Изнанку создали вовсе не монстры и даже не Векна: братья Дафферы прямо назвали имя виновника катастрофы
Больше 20 лет эта загадка не дает покоя фанатам «Гарри Поттера»: так как все-таки звали сову — Букля или Хедвиг?
Как работали гномьи кольца на самом деле? И почему Саурон просчитался с ними во «Властелине колец»?
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
«В финальном кадре»: уморительный ляп в «Девчатах» не замечали 60 лет, пока Дружинина не «спалила» контору
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
Нарезаем оливье и представляем себя шефом: какие фильмы о поварах обожает пересматривать Ивлев с Пятницы
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»
Полторы сотни лучших кинокритиков выбрали главные фильмы 2025 года: в топ 3 попал даже хоррор (и иранская драма)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше