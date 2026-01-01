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Фильмография
Маргарет Линдсей
Margaret Lindsay
Киноафиша
Персоны
Маргарет Линдсей
Маргарет Линдсей
Margaret Lindsay
Дата рождения
19 сентября 1910
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
9 мая 1981
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Маргарет Линдсей
Родилась 19 сентября 1910 года. Дубук, Айова, США.
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Популярные фильмы
7.7
Улица греха
(1945)
7.1
Джи-мены
(1935)
7.0
Иезавель
(1938)
Фильмография Маргарет Линдсей
7.7
Улица греха
Scarlet Street
криминал, драма, нуар
1945, США
7
Иезавель
Jezebel
драма
1938, США
7.1
Джи-мены
«G» Men
драма, криминал
1935, США
6.8
Опасная
Dangerous
драма, мелодрама
1935, США
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