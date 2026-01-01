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Маргарет Линдсей
Маргарет Линдсей Margaret Lindsay
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Маргарет Линдсей

Margaret Lindsay

Дата рождения
19 сентября 1910
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
9 мая 1981
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Маргарет Линдсей

Родилась 19 сентября 1910 года. Дубук, Айова, США.

   

 

   

Популярные фильмы

Улица греха 7.7
Улица греха (1945)
Джи-мены 7.1
Джи-мены (1935)
Иезавель 7.0
Иезавель (1938)

Фильмография Маргарет Линдсей

Улица греха 7.7
Улица греха Scarlet Street
криминал, драма, нуар 1945, США
Иезавель 7
Иезавель Jezebel
драма 1938, США
Джи-мены 7.1
Джи-мены «G» Men
драма, криминал 1935, США
Опасная 6.8
Опасная Dangerous
драма, мелодрама 1935, США
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