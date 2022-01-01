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Маргарет Линдсей
Маргарет Линдсей
Margaret Lindsay
О персоне
Фильмография
Маргарет Линдсей
Margaret Lindsay
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Дата рождения
19 сентября 1910
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
9 мая 1981
Карьера
Актриса
Биография Маргарет Линдсей
Родилась 19 сентября 1910 года. Дубук, Айова, США.
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Фильмография Маргарет Линдсей
Иезавель
драма
1938,
6.0
Джи-мены
драма, криминал
1935, США
7.0
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