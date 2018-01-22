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Девушка в тумане Девушка в тумане
Киноафиша Фильмы Девушка в тумане Отзывы о фильме «Девушка в тумане»
La ragazza nella nebbia Девушка в тумане 2017 / Франция / Германия / Италия
7.0 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Девушка в тумане»

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Режиссером криминального триллера «Девушка в тумане» стал писатель и сценарист Донато Карризи. Его фильм снят по одноименному роману, чье авторство принадлежит самому режиссеру. В маленьком городке пропадает шестнадцатилетняя школьница. За дело взялся скандально известный следователь Фогель (Тони Сервилло). Он прибывает на место со своим помощником (Лоренцо Рикельми). Фогель прекрасно понимает, что Анна Лу скорее всего уже мертва, но не прекращает расследование. Полицейский…

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Денис Езерский 22 января 2018, 21:10
Оценка
Такое ощущение, что сценарий написан атеистом ненавидящим мужчин.
Завязка интересная... но потом - всё смешалось: люди, кони.
Посещают мысли, что у автора хватило фантазии только на завязку сюжета, а дальше, как в мультфильме "Простоквашино": подходили разные люди, читали последний абзац и дописывали, то что взбредет в голову. И каждого, в последний момент, что-то отвлекало, чтобы закончить начатое.
Соответственно - куча ляпов и не стыковок. Подсказки, кто "злодей" (на мой взгляд-фильм про злодеев... Был один положительный герой и тот, пропал в начале фильма), вываливаются как рояли из кустов, бьют по голове и... исчезают за ненадобностью.
Фильм затянут.
Из положительного: игра актеров, операторская работа.
Не могу сказать: понравилось или нет - сложное впечатление от увиденного.
Раздражало весь фильм - кресты, которые оператор постоянно подсовывал на передний план, видимо,чтобы вызвать на подсознательном уровне у зрителя неприязнь к христианской религии. И представление мужчин, как эгоистичных, похотливых и лишенных всяких моральных ценностей существ. Женщины присутствуют на экране, но лишь в виде мазков для создания фона.
В любом случае, только посмотрев фильм, вы составите для себя правильное мнение об увиденном.
22 января 2018, 21:10 Ответить
Виктория Кандаурова 24 января 2018, 15:12
Оценка
25 января на экраны выходит фильм итальянского писателя Донато Карризи "Девушка в тумане". Карризи также является и автором книги, которая легла в основу этой картины. В главных ролях появятся знаменитые актеры: Жан Рено («Леон»), Тони Сервилло («Великая красота», «Последствия любви»), Алессио Бони («Ребекка», «Турист») и другие.

Фильм начинается как запутанная история исчезновения 16-летней девушки туманным, рождественским вечером. Нет ни тела жертвы, ни каких-либо следов борьбы, ни свидетелей – ничего. В городок прибывает инспектор Фогель, и начинает расследование в своеобразном стиле. Страсти накаляются и город наполняют журналисты, в поиске жареных фактов расследования. Им нужен злодей и он появляется. Сюжетная линия становится непредсказуемой, и зритель в полном недоумении от ее неожиданных поворотов. Трагическая музыка и постоянно появляющиеся на экране кресты добавляют мистики. И когда, казалось бы, наступила логическая развязка и зло наказано,- автор как-будто передумал и направил эту историю в новое русло. Занавес.
Озадаченный зритель выходит из зала и еще долго думает, как же так получилось?
Мне фильм понравился и "зацепил". Его очень украсила отличная игра актеров и музыка. Фильм точно стоит посмотреть, только не старайтесь заранее узнать как он закончился.
24 января 2018, 15:12 Ответить
Виталий Антонов-Алексеев 28 января 2018, 22:33
Оценка
Проститутка легко меняет сторону
Субъективно, соскучившись по европейскому синематогрфу, гонимый высокими мотивами, с вожделением, пошёл на просмотр. С верой, в то что европейское кино не сголливудилось, и ещё то. Признаюсь, ни трейлеров не видел, ни описания, ни, тем более книгу, не читал.
На первых кадрах, начал сомневаться в своих ожиданиях: отлично работающие дымовые машины, напряжённо-напрягающая скрипочка. Стандартные, классические штампы.
Ан-нет, сие ощущение длилось, может, минуты две. Началась ассоциативность и философия, континентального розлива. Дорога, заканчивающаяся в долине Итальянских Альпах, местные карабинеры, в типично альпийских шапках-ушанках, дизайна Валентина Юдашкина. В общем, полный, no way, в прямом и переносном смыслах. Создатели, на всём протяжении фильма, нам на это намекают, время от времени, показывая макет сего населённого пункта, окружённым горами, телевизоры, а-ля «Горизонт» 80-х годов, скрытые камеры видео наблюдения, размером со строительный блок, и прочии Nokia 3310. В общем, всё, приехали - безысходность.
Дальше — больше. Почти все жители, включая родителей пропавшей, по сюжету, девочки, являются членами некоего Христианского Братства, какими-то точечными сектантами, в моём понимании. В моей голове прозвучало : «Высшее Благо», из Hot Fuzz, и ощущение досрочной разгадки оного триллера! К тому же, на развитие этого сюжета, намекали и местные сотрудники Внутренних дел, вопрошая, в канун Рождества, об оплате сверхурочных. Но, присланный свыше пафосный комиссар, их, и за одно меня, обломал. Их — со сверхурочными, меня — сюжетом.
Ну и тут, как ведомо, всё завертелось... Инспектор оказался не пальцем сработанным, а, между прочим, очень известным в узких кругах, троллем. Он, в целях развлечения местного общества, и не мение тупикового ОВД, организует вертолёт, современные технологии, ДНК-экспертизы. Засылаются из Центра доктора, профессора, медицинская сестра... Началось масштабное действо с прочёсыванием местности, с доселе невиданными дронами и прочими собаками. Не мение масштабным десантом разномастных журналистов. Рисование схем, стрелок, направлений, показные мозговые штурмы. Городишко ожил.
Современные технологии и общая движуха, на фоне городского имущества, образца 80-х годов ХХ века, вызывают некоторый диссонанс. Этакое сплетение «Зодиака» и «Багровых рек». Вообще, на мой взгляд, эти два фильма, не двусмысленно обыгрываются в сюжете. Некоторые сцены, поставлены идентично. Особо проницательный зритель ОБВМ и паранойей, сможет заметить даже ВАЗ 2121, появляющийся, на доли секунды в кадре. В целом, картинка на всём протяжении ленты, абсолютно нуарная, приятная для восприятия, по-моему, это несомненный плюс фильма. В последнее время, не много картин широкого проката, могут похвастаться эстетизмом и символизмом, практически, каждого кадра. Это касаемо визуальной стороны.
Идея, же сего — хайп! Хайп, тщеславие и бабло. Думается, создатели сделали всё, для того, что бы разумному зрителю стало мерзко от гипертрофированных современных реалий. Журналюги и полиция, находят подходящего для себя «козла отпущения», и начинают его прессовать... Жёстко, так, прессовать. Показывается, как легко можно манипулировать толпой, которая именует себя обществом. Работа, в тандеме «власть — пятая власть», во имя создания общественного мнения, раскрывается на все 146%.
По фильму, в этой скрутке полиции и масс медиа, не малую роль играет тщеславие главного инспектора полиции — приглашённой «звезды сыска. Метод работы оного, напомнил мне образ лейтенанта Коломбо, который троллил преступника, догадавшись практически сразу, кто это. Выжидая, момента, когда подозреваемый совершит ошибку, под прессом прессы, которой он вбрасывает косвенные доказательства. Сидит, и высокомерно наслаждается собой.
Но за любую самонадеянность, приходит расплата.
Вообще, в картине узреваются все Библейские пороки. Что, на мой взгляд, является пасхолочкой к Финчеру, с его «Se7en». Ибо, за все прегрешения, приходит возмездие. Да, и вообще, всё нередко, далеко не так, как на самом деле. И редкая в Европе радужная североамериканская форель — не всегда рыба.
Интеллектуалам — к просмотру.
28 января 2018, 22:33 Ответить
Нигора Садуллаева 30 января 2018, 18:32
Оценка
В первые полчаса при просмотре фильма хочется встать и уйти, потому что кажется, что кроме пафоса и излишней наигранности в нем ничего нет. Красивые кадры, нагнетание атмосферы, загадочная музыка, да и только.
Но в какой-то момент повествование переходит от инспектора Фогеля к настоящему повествователю, и тогда закручивается настоящий сюжет, который раскрывается во всей полноте и глубине благодаря самому повествователю. И фильм становится по-настоящему интересным и острым.
Фильм затрагивает, конечно, множество проблем: тут тебе и вездесущие сми (привет "Исчезнувшей"), и сектанты, и сталкинг, и тщеславие, и даже проблемы зарплат учителей ;) Но самым интригующим, конечно, остается финал, породивший среди моих друзей громкие споры о том, разгадал ли герой Тони Сервилло загадку до конца или нет.
Учитывая его интеллектуальные способности, я все-таки склоняюсь к тому, что нет.

Посмотреть фильм стоит хотя бы для того, чтобы немного напрячься и попытаться самому решить, как отнестись к героям истории.
30 января 2018, 18:32 Ответить
Alessia 1 февраля 2018, 02:01
в ответ на сообщение Денис Езерский от 22 января 2018, 21:10
Оценка
Мужчины, в принципе, такие и есть: жестокие и похотливые животные, такова их суть. А воспитание, образование, социальные установки - это тонкий хрупкий слой поверх мужской животной сущности. И любой мужчина изнасилует девушку или даже убьёт, если будет уверен, что гарантировно не понесёт за это никакого наказания.
1 февраля 2018, 02:01 Ответить
Денис Езерский 1 февраля 2018, 18:17
в ответ на сообщение Alessia от 1 февраля 2018, 02:01
Оценка
=)
Вы в целом правы, только есть исключения...
Страшненьких просто убьем, без изнасилования. Ха-ха-ха!!! (атский смех)
1 февраля 2018, 18:17 Ответить
Андрей 24 апреля 2018, 22:11
Оценка
фильм интересный, особенно первая половина, а потом немного затянут!
но в целом, хороший фильм, смотрится!
рекомендую!
9 баллов из 10ти!
24 апреля 2018, 22:11 Ответить
Юрий Яхница 14 сентября 2019, 22:21
Оценка
Честно, фильм не зацепил. Есть много детективов с более интересным сюжетом и явно лучшей постановкой и историей персонажей. Здесь весь фильм ощущение такое, что инспектор ищет виновного, не того кто убил девочку - а виновного для прессы, чтобы восстановить свое имя после предыдущего громкого расследования, в ходе которого такими - же методами заклеймили невиновного человека. Возникает чувство что инспектору побоку расследование, и сама девочка, он выбрал свою жертву и самыми разными методами, используя СМИ пытается прижать подозреваемого, даже не особо заморачиваясь виновен он или нет, "Правосудие слепо, справедливость никого не интересует" цитата. Так-что ничего особенного.
14 сентября 2019, 22:21 Ответить
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