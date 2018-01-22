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Режиссером криминального триллера «Девушка в тумане» стал писатель и сценарист Донато Карризи. Его фильм снят по одноименному роману, чье авторство принадлежит самому режиссеру. В маленьком городке пропадает шестнадцатилетняя школьница. За дело взялся скандально известный следователь Фогель (Тони Сервилло). Он прибывает на место со своим помощником (Лоренцо Рикельми). Фогель прекрасно понимает, что Анна Лу скорее всего уже мертва, но не прекращает расследование. Полицейский…