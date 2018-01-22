Режиссером криминального триллера «Девушка в тумане» стал писатель и сценарист Донато Карризи. Его фильм снят по одноименному роману, чье авторство принадлежит самому режиссеру. В маленьком городке пропадает шестнадцатилетняя школьница. За дело взялся скандально известный следователь Фогель (Тони Сервилло). Он прибывает на место со своим помощником (Лоренцо Рикельми). Фогель прекрасно понимает, что Анна Лу скорее всего уже мертва, но не прекращает расследование. Полицейский…
Завязка интересная... но потом - всё смешалось: люди, кони.
Посещают мысли, что у автора хватило фантазии только на завязку сюжета, а дальше, как в мультфильме "Простоквашино": подходили разные люди, читали последний абзац и дописывали, то что взбредет в голову. И каждого, в последний момент, что-то отвлекало, чтобы закончить начатое.
Соответственно - куча ляпов и не стыковок. Подсказки, кто "злодей" (на мой взгляд-фильм про злодеев... Был один положительный герой и тот, пропал в начале фильма), вываливаются как рояли из кустов, бьют по голове и... исчезают за ненадобностью.
Фильм затянут.
Из положительного: игра актеров, операторская работа.
Не могу сказать: понравилось или нет - сложное впечатление от увиденного.
Раздражало весь фильм - кресты, которые оператор постоянно подсовывал на передний план, видимо,чтобы вызвать на подсознательном уровне у зрителя неприязнь к христианской религии. И представление мужчин, как эгоистичных, похотливых и лишенных всяких моральных ценностей существ. Женщины присутствуют на экране, но лишь в виде мазков для создания фона.
В любом случае, только посмотрев фильм, вы составите для себя правильное мнение об увиденном.
Фильм начинается как запутанная история исчезновения 16-летней девушки туманным, рождественским вечером. Нет ни тела жертвы, ни каких-либо следов борьбы, ни свидетелей – ничего. В городок прибывает инспектор Фогель, и начинает расследование в своеобразном стиле. Страсти накаляются и город наполняют журналисты, в поиске жареных фактов расследования. Им нужен злодей и он появляется. Сюжетная линия становится непредсказуемой, и зритель в полном недоумении от ее неожиданных поворотов. Трагическая музыка и постоянно появляющиеся на экране кресты добавляют мистики. И когда, казалось бы, наступила логическая развязка и зло наказано,- автор как-будто передумал и направил эту историю в новое русло. Занавес.
Озадаченный зритель выходит из зала и еще долго думает, как же так получилось?
Мне фильм понравился и "зацепил". Его очень украсила отличная игра актеров и музыка. Фильм точно стоит посмотреть, только не старайтесь заранее узнать как он закончился.
Субъективно, соскучившись по европейскому синематогрфу, гонимый высокими мотивами, с вожделением, пошёл на просмотр. С верой, в то что европейское кино не сголливудилось, и ещё то. Признаюсь, ни трейлеров не видел, ни описания, ни, тем более книгу, не читал.
На первых кадрах, начал сомневаться в своих ожиданиях: отлично работающие дымовые машины, напряжённо-напрягающая скрипочка. Стандартные, классические штампы.
Ан-нет, сие ощущение длилось, может, минуты две. Началась ассоциативность и философия, континентального розлива. Дорога, заканчивающаяся в долине Итальянских Альпах, местные карабинеры, в типично альпийских шапках-ушанках, дизайна Валентина Юдашкина. В общем, полный, no way, в прямом и переносном смыслах. Создатели, на всём протяжении фильма, нам на это намекают, время от времени, показывая макет сего населённого пункта, окружённым горами, телевизоры, а-ля «Горизонт» 80-х годов, скрытые камеры видео наблюдения, размером со строительный блок, и прочии Nokia 3310. В общем, всё, приехали - безысходность.
Дальше — больше. Почти все жители, включая родителей пропавшей, по сюжету, девочки, являются членами некоего Христианского Братства, какими-то точечными сектантами, в моём понимании. В моей голове прозвучало : «Высшее Благо», из Hot Fuzz, и ощущение досрочной разгадки оного триллера! К тому же, на развитие этого сюжета, намекали и местные сотрудники Внутренних дел, вопрошая, в канун Рождества, об оплате сверхурочных. Но, присланный свыше пафосный комиссар, их, и за одно меня, обломал. Их — со сверхурочными, меня — сюжетом.
Ну и тут, как ведомо, всё завертелось... Инспектор оказался не пальцем сработанным, а, между прочим, очень известным в узких кругах, троллем. Он, в целях развлечения местного общества, и не мение тупикового ОВД, организует вертолёт, современные технологии, ДНК-экспертизы. Засылаются из Центра доктора, профессора, медицинская сестра... Началось масштабное действо с прочёсыванием местности, с доселе невиданными дронами и прочими собаками. Не мение масштабным десантом разномастных журналистов. Рисование схем, стрелок, направлений, показные мозговые штурмы. Городишко ожил.
Современные технологии и общая движуха, на фоне городского имущества, образца 80-х годов ХХ века, вызывают некоторый диссонанс. Этакое сплетение «Зодиака» и «Багровых рек». Вообще, на мой взгляд, эти два фильма, не двусмысленно обыгрываются в сюжете. Некоторые сцены, поставлены идентично. Особо проницательный зритель ОБВМ и паранойей, сможет заметить даже ВАЗ 2121, появляющийся, на доли секунды в кадре. В целом, картинка на всём протяжении ленты, абсолютно нуарная, приятная для восприятия, по-моему, это несомненный плюс фильма. В последнее время, не много картин широкого проката, могут похвастаться эстетизмом и символизмом, практически, каждого кадра. Это касаемо визуальной стороны.
Идея, же сего — хайп! Хайп, тщеславие и бабло. Думается, создатели сделали всё, для того, что бы разумному зрителю стало мерзко от гипертрофированных современных реалий. Журналюги и полиция, находят подходящего для себя «козла отпущения», и начинают его прессовать... Жёстко, так, прессовать. Показывается, как легко можно манипулировать толпой, которая именует себя обществом. Работа, в тандеме «власть — пятая власть», во имя создания общественного мнения, раскрывается на все 146%.
По фильму, в этой скрутке полиции и масс медиа, не малую роль играет тщеславие главного инспектора полиции — приглашённой «звезды сыска. Метод работы оного, напомнил мне образ лейтенанта Коломбо, который троллил преступника, догадавшись практически сразу, кто это. Выжидая, момента, когда подозреваемый совершит ошибку, под прессом прессы, которой он вбрасывает косвенные доказательства. Сидит, и высокомерно наслаждается собой.
Но за любую самонадеянность, приходит расплата.
Вообще, в картине узреваются все Библейские пороки. Что, на мой взгляд, является пасхолочкой к Финчеру, с его «Se7en». Ибо, за все прегрешения, приходит возмездие. Да, и вообще, всё нередко, далеко не так, как на самом деле. И редкая в Европе радужная североамериканская форель — не всегда рыба.
Интеллектуалам — к просмотру.
Но в какой-то момент повествование переходит от инспектора Фогеля к настоящему повествователю, и тогда закручивается настоящий сюжет, который раскрывается во всей полноте и глубине благодаря самому повествователю. И фильм становится по-настоящему интересным и острым.
Фильм затрагивает, конечно, множество проблем: тут тебе и вездесущие сми (привет "Исчезнувшей"), и сектанты, и сталкинг, и тщеславие, и даже проблемы зарплат учителей ;) Но самым интригующим, конечно, остается финал, породивший среди моих друзей громкие споры о том, разгадал ли герой Тони Сервилло загадку до конца или нет.
Учитывая его интеллектуальные способности, я все-таки склоняюсь к тому, что нет.
Посмотреть фильм стоит хотя бы для того, чтобы немного напрячься и попытаться самому решить, как отнестись к героям истории.
Вы в целом правы, только есть исключения...
Страшненьких просто убьем, без изнасилования. Ха-ха-ха!!! (атский смех)
но в целом, хороший фильм, смотрится!
рекомендую!
9 баллов из 10ти!
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