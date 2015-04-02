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1+1
Отзывы о фильме «1+1»
Intouchables
1+1
2011 / Франция
Трейлер
9.0
Оцените
462
голоса
Рейтинг IMDb: 8.5
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Ingvars
2 апреля 2015, 12:51
Спать под него хорошо….
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Валентин1959
2 апреля 2015, 12:51
Вчера посетил премьерный показ фильма "1+1" в кинотеатре "Аврора". Ну во-первых, фильм просто супер! Такой простой, но в то же время изящной легкой комедии я не видел уже давно! Все: сама история, режиссура - на высшем уровне. А игра актеров вне всяких похвал!
Во-вторых, приятно обрадовало нововведение кинотеатра: теперь студенты могут купить на двоих 1 билет, сэкономив, таким образом 50% стоимости! Что мы и сделали!
Всем спасибо!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
j_miata
2 апреля 2015, 12:51
это было так хорошо.черт побери,так неописуемо хорошо!
никаких заезженных лиц и одни эмоции.
как-то прям душераздирающе.
вышла из зала, а внутри так дико грустно и сладко-сладко внутри.из разряда забиться в угол,плакать и смеяться.
задело, в общем.
)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
um007
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Мне кажется это лучшее кино за последние 2 года, из того что видел. Прекрасная игра актеров подчеркивает доброту и искренность, которыми пронизан фильм. Потрясаюший юмор! Тонкий, даже в "скольских" моментах! Фильм учит каждого думать не только о себе, но и о оближнем. И веришь, что в жизни не бывает совсем безысходных ситуаций, если есть верный друг. Порой фильм трогает до слез, но это слезы радости! Удивительно, что фильм идет узким показом и по одному-два сеанса в день в редких кинотеатрах. Это тот фильм, что очень нужен нашему сегодняшнему бездушному обществу. Я в восторге! Как и вся публика, что была на сеансе. Спасибо авторам и прокатчикам!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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um007
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение peacefrog от 30/04/2012 - 20:50:58
Мне просто жаль Вас!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Настоящий "французский" фильм в хорошем смысле этого слова. На "голливудщине" так бы не смогли, обязательно скатились бы в какие-нибудь розовые слюни.
Понравилось, что режиссёр не давит: "а вот здесь поплачьте, а тут вам самое время засмеяться", как-то всё легко, будто само собой.
Здорово показано взаимопроникновение абсолютно полярных культур, как главные герои меняются благодаря друг другу и сопутствующим саундом эта тема грамотно подчеркнута.
Хороший юмор без перегибов, особо порадовало, как оттянули так называемое "современное искусство".
Актёрский дуэт выше всяких похвал, море эмоций!
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Ойдушкаумник
2 апреля 2015, 12:51
Присоединюсь ко всему сказанному выше. Отличный фильм.
Французы опять начали снимать блестящие и простые ленты.
Всем любителям такого кино весьма рекомендую.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Ойдушкаумник
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сумрачное облако, 08/05/2012 - 16:31:59):
Немножко непонятно, откуда столько восторгов. Всепоглощающей доброты...
хм. имхо и не было там идей про всепоглошчающую доброту.
наоборот доходчиво объяснено, что мир-то совсем недобрый.
хотелось бы узнать причины обязательного раскрытия всех персонажей. для чего?
по-моему, основная мысль донесена весьма неплохо. какой смысл перегружать зрителя второстепенными сюжетами?
бросать работу было необходимо, ибо он должен был оставаться постоянно с паралитиком, а он реально был нужен дома. его семье в том момент был необходим взрослый мужчина в доме, особенно в жестоком чёрном окружении.
агрессия на остальных- так она и раньше была- в фильме же есть отсыл к прошлой постоянной текучке, просто на фоне Дриса последуюшчие "работники" вызывали ешчо больший негатив у Филиппа.
фильм приятный, достаточно камерный, местами трогательный, моментами смешной.
сидишь и отдыхаешь в течение полутора часов и выходишь с улыбкой, как на лице, так и в душе.
по сравнению с основным барахлом прокатывающемся из месяца в месяц- это блестящий фильм.
п.с. ориг.название- реально французское.
по англицки будет "the untouchables"
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
На фильм пошла тк режиссеры , хорошие режиссеры, начали говорить о важности этого фильма не только во Франции, но и в культуре в целом. Этот фильм очень хорошо окупился в некоторых странах. На нашу надежды нет, было сказано примерно так " Сравните интерес к данному фильму в Европе и РФ,, вот увидите какие пустые будут сборы."
В итоге, я сходила и получила неимоверное удовольствие! Не зря все таки во Франции КИНО ИЗУЧАЮТ В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ.
Всем рекомендую.
Легко- Живо - Реалистично.
10.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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av52629
2 апреля 2015, 12:51
скучный фильм. постоянное тупое ржание негра бесит
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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ruve
2 апреля 2015, 12:51
Отлично!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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liliahan
2 апреля 2015, 12:51
Фильм достойный. Ни капельки не жалею о потраченном времени на этот фильм.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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sergs84
2 апреля 2015, 12:51
Лично мне сюжет не понравился.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Yanik
2 апреля 2015, 12:51
Самый клёвый и позитивный филь из всего,что смотрела в последнее время!✊ А сцена в опере...с деревом...я ржала до слёз!!!✊ Смотреть однозначно!!!!добрый,смешной,поучительный...с хорошим концом✊ !!!!СУПЕР!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Катерина Радюк
12 сентября 2017, 19:57
Второе дыхание
«Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь».
Хотите от души посмеяться и получить мотивирующий пинок под зад – обязательно посмотрите французскую комедию положений “1+1”. Режиссеры «Неприкасаемых» – Оливье Накаш и Эрик Толедано – наплевали на все правила политкорректности, щедро сдобрив трагикомедию неполиткорректными, расистскими шуточками «ниже пояса». Неуместный на первый взгляд юмор вписался фильм довольно органично. У французов получилась душевная история, построенная на контрастах.
Итак, рослый детина, обаятельный и грубоватый сенегалец Дрисс (Омар Си) приходит на собеседование к богатому парижанину. Выходец из большой негритянской семьи даже не надеется получить работу, его интересует лишь бумажка с подписью, с помощью которой он сможет получить пособие для безработных. Бэкграунд у Дриса типичный для негритянских гетто: судимость, раздолбайство, нехорошие компании. А тут еще и мать теряет терпение и выгоняет из дома за безделье. Но, несмотря на неурядицы, «гопник» Дрис силен, открыт, весел, работящ, да еще и талантлив. Идеальная сиделка для миллионера-паралитика Филипп (Франсуа Клюзе): закрытого сноба, восхищающегося классическим искусством и почитающего искусство современное. Оба могут научить друг друга лучшему, что знают сами. Но первое время яркие контрасты: нищета и богатство, воспитанность и бестактность, энергия и застой, становятся почвой для искрометных шуток.
Словно по мановению волшебной палочки Дрисс наводит порядки в семье и доме своего хозяина. Он бесхитростно клеится к работнице Магали, по-пацански разбирает все конфликты в доме и всерьез берется устраивать личную жизнь своего патрона. Дрисс не просто стал руками и ногами Филиппа, он дал тому вторую жизнь и привнес вкус в рафинированное существование патрона. Конечно, Дрисс и Филипп становятся друзьями, ведь их отношения строятся на доверии, а не на деньгах.
Примечательно, что фильм основан на реальных событиях. История стала настолько популярной, что уже появилось несколько ремейков картины: индийский фильм «Дыхание» (в другом переводе – «Друг»), аргентинская лента «1+1. Нарушая правила». Свою версию «Неприкасаемых» готовят и в Голливуде, хотя американские критики холодно отнеслась к юмору французской трагикомедии.
Драматические моменты в картине подчеркиваются волшебной музыкой итальянского композитора Людовико Эйнауди. Кроме того, в фильме звучат шедевры мировой классики. Понятный и простой юмор, честная
жизнеутверждающая история, драма рука об руку с комедией, обаяние и обезоруживающая улыбка Омара Си – вот ингредиенты успеха «Неприкасаемых». Неудивительно, что картина стала хитом, ведь танцы Дриса и эпизод в опере можно пересматривать бесконечно. Рекомендую для семейного просмотра.
8 из 10.
12 сентября 2017, 19:57
1
0
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Федор Наумов
21 мая 2020, 18:25
Сюжет фильма завораживает своей «неправильностью», непредсказуемостью, стечением множества не предвиденных обстоятельств и парадоксов. Резко и круто закрученная интрига держит и захватывает дух похлеще американских горок, от первого и до последнего кадра. Ну разве правильно весьма преуспевающему миллионеру, эстету, меломану, тонкому ценителю живописи, но прикованному к инвалидному креслу, буквально вручить свою жизнь в руки парня с улицы, чем только не промышлявшего, хорошо разбирающегося в наркотиках, и пр., и пр.?! Но оба героя начисто лишены предвзятости, снобизма, чванства. Зато щедро наделены чутким сердцем, редкой способностью практически мгновенно «просчитать» визави, разглядеть в нем его главную суть, отделив ее от всего наносного, поверхностного. По счастью эта суть пришлась по сердцу и душе обоих. И эта взаимная эмпатия связала наших героев крепче денег и роскоши, которые они обеспечивают. Далеко не последнюю роль в их сближении сыграло чувство юмора, которым щедро наделены оба наших героя. В итоге невозможное стало возможным для обоих. Сбылись самые заветные мечты бывшего парижского пария и его почти парализованного, но пылкого и молодого душою «подопечного» из его роскошного особняка в центре Парижа. И если когда-нибудь меня засосет грусть или хандра, обязательно, как верное лекарство, просмотрю этот фильм, и он не подведет.
21 мая 2020, 18:25
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shmelyova.ariena
12 августа 2020, 11:30
Оценка
Фильм оставляет теплые ощущения на душе, смотрела с удовольствием)
12 августа 2020, 11:30
0
0
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troha.kirill
24 сентября 2021, 13:32
Оценка
Сильный биографический фильм, где актеры хорошо отыграли. И ведь не было тогда этот повестки, и смотрелось все органично, где каждый на своем месте.
24 сентября 2021, 13:32
0
0
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Во-вторых, приятно обрадовало нововведение кинотеатра: теперь студенты могут купить на двоих 1 билет, сэкономив, таким образом 50% стоимости! Что мы и сделали!
Всем спасибо!
никаких заезженных лиц и одни эмоции.
как-то прям душераздирающе.
вышла из зала, а внутри так дико грустно и сладко-сладко внутри.из разряда забиться в угол,плакать и смеяться.
задело, в общем.
)
Мне просто жаль Вас!
Понравилось, что режиссёр не давит: "а вот здесь поплачьте, а тут вам самое время засмеяться", как-то всё легко, будто само собой.
Здорово показано взаимопроникновение абсолютно полярных культур, как главные герои меняются благодаря друг другу и сопутствующим саундом эта тема грамотно подчеркнута.
Хороший юмор без перегибов, особо порадовало, как оттянули так называемое "современное искусство".
Актёрский дуэт выше всяких похвал, море эмоций!
9/10
Французы опять начали снимать блестящие и простые ленты.
Всем любителям такого кино весьма рекомендую.
хм. имхо и не было там идей про всепоглошчающую доброту.
наоборот доходчиво объяснено, что мир-то совсем недобрый.
хотелось бы узнать причины обязательного раскрытия всех персонажей. для чего?
по-моему, основная мысль донесена весьма неплохо. какой смысл перегружать зрителя второстепенными сюжетами?
бросать работу было необходимо, ибо он должен был оставаться постоянно с паралитиком, а он реально был нужен дома. его семье в том момент был необходим взрослый мужчина в доме, особенно в жестоком чёрном окружении.
агрессия на остальных- так она и раньше была- в фильме же есть отсыл к прошлой постоянной текучке, просто на фоне Дриса последуюшчие "работники" вызывали ешчо больший негатив у Филиппа.
фильм приятный, достаточно камерный, местами трогательный, моментами смешной.
сидишь и отдыхаешь в течение полутора часов и выходишь с улыбкой, как на лице, так и в душе.
по сравнению с основным барахлом прокатывающемся из месяца в месяц- это блестящий фильм.
п.с. ориг.название- реально французское.
по англицки будет "the untouchables"
В итоге, я сходила и получила неимоверное удовольствие! Не зря все таки во Франции КИНО ИЗУЧАЮТ В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ.
Всем рекомендую.
Легко- Живо - Реалистично.
10.
«Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь».
Хотите от души посмеяться и получить мотивирующий пинок под зад – обязательно посмотрите французскую комедию положений “1+1”. Режиссеры «Неприкасаемых» – Оливье Накаш и Эрик Толедано – наплевали на все правила политкорректности, щедро сдобрив трагикомедию неполиткорректными, расистскими шуточками «ниже пояса». Неуместный на первый взгляд юмор вписался фильм довольно органично. У французов получилась душевная история, построенная на контрастах.
Итак, рослый детина, обаятельный и грубоватый сенегалец Дрисс (Омар Си) приходит на собеседование к богатому парижанину. Выходец из большой негритянской семьи даже не надеется получить работу, его интересует лишь бумажка с подписью, с помощью которой он сможет получить пособие для безработных. Бэкграунд у Дриса типичный для негритянских гетто: судимость, раздолбайство, нехорошие компании. А тут еще и мать теряет терпение и выгоняет из дома за безделье. Но, несмотря на неурядицы, «гопник» Дрис силен, открыт, весел, работящ, да еще и талантлив. Идеальная сиделка для миллионера-паралитика Филипп (Франсуа Клюзе): закрытого сноба, восхищающегося классическим искусством и почитающего искусство современное. Оба могут научить друг друга лучшему, что знают сами. Но первое время яркие контрасты: нищета и богатство, воспитанность и бестактность, энергия и застой, становятся почвой для искрометных шуток.
Словно по мановению волшебной палочки Дрисс наводит порядки в семье и доме своего хозяина. Он бесхитростно клеится к работнице Магали, по-пацански разбирает все конфликты в доме и всерьез берется устраивать личную жизнь своего патрона. Дрисс не просто стал руками и ногами Филиппа, он дал тому вторую жизнь и привнес вкус в рафинированное существование патрона. Конечно, Дрисс и Филипп становятся друзьями, ведь их отношения строятся на доверии, а не на деньгах.
Примечательно, что фильм основан на реальных событиях. История стала настолько популярной, что уже появилось несколько ремейков картины: индийский фильм «Дыхание» (в другом переводе – «Друг»), аргентинская лента «1+1. Нарушая правила». Свою версию «Неприкасаемых» готовят и в Голливуде, хотя американские критики холодно отнеслась к юмору французской трагикомедии.
Драматические моменты в картине подчеркиваются волшебной музыкой итальянского композитора Людовико Эйнауди. Кроме того, в фильме звучат шедевры мировой классики. Понятный и простой юмор, честная
жизнеутверждающая история, драма рука об руку с комедией, обаяние и обезоруживающая улыбка Омара Си – вот ингредиенты успеха «Неприкасаемых». Неудивительно, что картина стала хитом, ведь танцы Дриса и эпизод в опере можно пересматривать бесконечно. Рекомендую для семейного просмотра.
8 из 10.
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