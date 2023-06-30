В российский прокат выйдет фильм студии A24 «Прошлые жизни»

Кинокомпания «Экспонента Фильм» сообщила о том, что 25 января 2024 года в российский прокат выйдет мелодрама «Прошлые жизни» от студии A24.

В центре сюжета — друзья детства Ен-на (Грета Ли) и Хэ-сон (Тео Ю), разделенные неумолимым течением времени. Некогда им казалось, что они проведут рядом друг с другом всю жизнь, но в один день семья Ен-на эмигрировала в Канаду, и их близким отношениям пришел конец. Прошло 12 лет. Ен-на счастливо живет со своим мужем Артуром (Джон Магаро) в Нью-Йорке. Неожиданно она связывается с Хэ-соном через социальные сети. Вскоре старый друг приезжает навестить ее в Нью-Йорк, где они проводят вместе целую неделю, полную ностальгии и грусти о невысказанных чувствах.

Данный проект является режиссерским дебютом театрального драматурга Селин Сон. История была во многом основана на ее собственной биографии: постановщица также иммигрировала в Канаду, вышла там замуж, а позже встретилась со своим близким другом из Кореи.

Ранее фильм был удостоен номинации на «Золотого медведя» и показан на фестивале независимого кино «Сандэнс», где получил высокие оценки от критиков. Журналисты похвалили картину за невероятную атмосферу нежности и теплой грусти, а некоторые из них даже назвали «Прошлые жизни» потенциальной лентой года. В настоящий момент средний бал «свежести» картины от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 97%. Широкая аудитория оценила ее в 93%.