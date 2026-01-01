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Чхве Вон-ён Choi Won-yeong
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Чхве Вон-ён

Choi Won-yeong

Дата рождения
10 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Мерцающий арбуз 8.6
Мерцающий арбуз (2023)
Королева Сондок 8.4
Королева Сондок (2009)
Небесный замок 8.2
Небесный замок (2018)

Фильмография Чхве Вон-ён

Дора 4.8
Дора Dora
драма 2026, Южная Корея / Франция / Люксембург
Пощады не будет 7.4
Пощады не будет
драма, боевик, криминал, дорама 2025, Южная Корея
Проект мистера Шина 6.8
Проект мистера Шина
драма, комедия, дорама 2025, Южная Корея
Семья по выбору 8.1
Семья по выбору
драма, комедия, мелодрама, дорама 2024, Южная Корея
Мерцающий арбуз 8.6
Мерцающий арбуз
комедия, драма, фэнтези, дорама 2023, Южная Корея
Прошлые жизни 7.5
Прошлые жизни Past Lives
драма, мелодрама 2023, Южная Корея / США
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Майская молодость 8.1
Майская молодость
драма, мелодрама, дорама 2021, Южная Корея
Лунный свет 7.1
Лунный свет
драма, мелодрама, исторический, дорама 2021, Южная Корея
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