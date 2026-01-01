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О персоне
Фильмография
Чхве Вон-ён
Choi Won-yeong
Киноафиша
Персоны
Чхве Вон-ён
Чхве Вон-ён
Choi Won-yeong
Дата рождения
10 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.6
Мерцающий арбуз
(2023)
8.4
Королева Сондок
(2009)
8.2
Небесный замок
(2018)
Фильмография Чхве Вон-ён
4.8
Дора
Dora
драма
2026, Южная Корея / Франция / Люксембург
7.4
Пощады не будет
драма, боевик, криминал, дорама
2025, Южная Корея
6.8
Проект мистера Шина
драма, комедия, дорама
2025, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.1
Семья по выбору
драма, комедия, мелодрама, дорама
2024, Южная Корея
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Смотреть онлайн
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8.6
Мерцающий арбуз
комедия, драма, фэнтези, дорама
2023, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Прошлые жизни
Past Lives
драма, мелодрама
2023, Южная Корея / США
Смотреть трейлер
8.1
Майская молодость
драма, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
7.1
Лунный свет
драма, мелодрама, исторический, дорама
2021, Южная Корея
Реклама 18+
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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