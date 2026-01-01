Оповещения от Киноафиши
1
Киноафиша
Фильмы
Прошлые жизни
Награды и номинации фильма Прошлые жизни
Награды и номинации фильма Прошлые жизни 2023
Оскар 2024
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Motion Picture, Drama
Номинант
Best Director, Motion Picture
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
Best Motion Picture, Non-English Language
Номинант
BAFTA 2024
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Берлинале 2023
Лучший фильм
Номинант
