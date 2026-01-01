Оповещения от Киноафиши
Оскар 2024 Оскар 2024
Лучший фильм
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Motion Picture, Drama
Номинант
 Best Director, Motion Picture
Номинант
 Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
 Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
 Best Motion Picture, Non-English Language
Номинант
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Берлинале 2023 Берлинале 2023
Лучший фильм
Номинант
