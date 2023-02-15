Сэм Хьюэн необычным образом влюбляется в Приянку Чопру в трейлере фильма «Снова любовь»

Студия Sony Pictures представила дебютный трейлер романтической мелодрамы «Снова любовь». Фильм представляет собой духоподъемную историю о горе утраты и тонкостях человеческих взаимоотношений. Ведущие роли сыграли Приянка Чопра Джонас («Матрица: Революция»), Сэм Хьюэн («Чужестранка») и певица Селин Дион, чьи композиции также прозвучат в качестве саундтрека.

В центре сюжета окажется Мира Рэй (Чопра), которая, чтобы заглушить боль после смерти своего любимого жениха, решает написать на его старый номер мобильного телефона серию коротких СМС романтического содержания. Вскоре выясняется, что номер теперь принадлежит журналисту Робу Бернсу (Хьюэн), когда-то пережившему похожую утрату. Героя очаровывает откровенность Миры, так что между ними завязывается переписка. Заручившись поддержкой пятикратной обладательницы «Грэмми» Селин Дион, о которой Роб пишет статью, он решет лично встретиться с девушкой и заодно завоевать ее сердце.

Картина является голливудским ремейком немецкого ромкома «СМС для тебя», основанного на бестселлере Софи Крамер. Постановкой англоязычной версии занимался Джеймс С. Страуз («Грейс больше нет с нами», «Люди, места, вещи»). В актерский состав ленты также вошли Лидия Уэст, Рассел Тови, Селия Имри, Омид Джалили, Стив Орам, Аринзе Кин и реальный супруг Приянки Чопры Ник Джонас, сыгравший эпизодическую роль.

«Снова любовь» выйдет 12 мая.