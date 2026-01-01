Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марко Лоренцини
Marco Lorenzini
Киноафиша
Персоны
Марко Лоренцини
Марко Лоренцини
Marco Lorenzini
Дата рождения
17 ноября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник, Актер озвучки, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Новейший завет
(2015)
5.9
Гонщик
(2020)
4.7
Домовята. Навстречу приключениям
(2023)
Фильмография Марко Лоренцини
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Спорт
Фантастика
Год
Все
2023
2020
2015
2004
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
4.7
Домовята. Навстречу приключениям
Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen
приключения, анимация, семейный
2023, Германия
Смотреть трейлер
5.9
Гонщик
The Racer
драма, спорт
2020, Бельгия / Ирландия / Люксембург
7.3
Новейший завет
Le tout nouveau testament
комедия
2015, Бельгия / Франция / Люксембург
Смотреть трейлер
Рецензия
3.2
Ретроград
Retrograde
боевик, фантастика
2004, Люксембург / Италия / Великобритания / США
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
