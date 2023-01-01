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Кристина Урспрух
Кристина Урспрух Christine Urspruch
Киноафиша Персоны Кристина Урспрух

Кристина Урспрух

Christine Urspruch

Дата рождения
16 сентября 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Ремшайд, Германия
Рост
132 см

Популярные фильмы

Домовята. Навстречу приключениям
Домовята. Навстречу приключениям (2023)
4.6

Фильмография Кристина Урспрух

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Домовята. Навстречу приключениям 4.6
Домовята. Навстречу приключениям Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen
приключения, анимация, семейный 2023, Германия
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