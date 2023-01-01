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Фильмография
Кристина Урспрух
Christine Urspruch
Киноафиша
Персоны
Кристина Урспрух
Кристина Урспрух
Christine Urspruch
Дата рождения
16 сентября 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Ремшайд, Германия
Рост
132 см
Популярные фильмы
Домовята. Навстречу приключениям
(2023)
4.6
Фильмография Кристина Урспрух
Жанр
Все
Анимация
Приключения
Семейный
Год
Все
2023
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
4.6
Домовята. Навстречу приключениям
Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen
приключения, анимация, семейный
2023, Германия
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