У режиссера финского боевика «Бессмертный» уже есть идея для сиквела

Режиссер популярного военного боевика «Бессмертный» Ялмари Хеландер рассказал о том, что уже придумал идею для потенциального сиквела своего фильма.

«Бессмертный» повествует о бывшем финском солдате (Йорма Томмила), который решает вступить в жестокое противостояние с отрядом немецких нацистов после того, как те крадут у него честно добытое золото. В новом интервью для GamesRadar+ Хеландер заявил, что вторая часть будет посвящена тому, как обретенное богатство повлияет на героя:

«У меня есть представление о том, что должно произойти дальше. Написание концовки было одной из самых сложных частей работы над первым фильмом, поскольку я не знал, как золото сделает героя счастливым. Поэтому я решил закончить картину так, как я ее закончил. Но мне кажется, что было бы интересно посмотреть, как он поведет себя, когда в его руки попадут большие деньги. Я почти уверен, что они не сделают его счастливым. И, возможно, кому-то вновь понадобятся его навыки».

После премьеры в апреле 2023 года оригинальный «Бессмертный» заработал $11 млн в мировом прокате и получил отличные отзывы от критиков за красочный экшен и бодрый сюжет. Учитывая малобюджетность и популярность ленты, ее потенциальный сиквел наверняка привлечет интерес многих инвесторов.