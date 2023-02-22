Финский Джон Уик со вкусом расправляется с нацистами в трейлере военного боевика «Бессмертный»

Студия Lionsgate представила трейлер финского военного боевика «Бессмертный». Центральные роли в фильме сыграли Йорма Томмила («Служитель зла»), Аксель Хенни («Марсианин»), Джек Дулан («Вызовете акушерку»), Онни Томмила («Малышка»), и Мимоса Вилламо («Озеро Бодом»).

Действие разворачивается в Финляндии в 1944 году. Главный герой — одинокий старатель (Йорма Томмила), который находит золото посреди бескрайней глуши. Если мужчина сможет доставить это сокровище в ближайший банк, то будет обеспечен до конца своих дней, однако для этого ему придется пересечь огромное расстояние в 563 миль (более 900 км). Выживая в суровых условиях дикой природы и пробираясь со своим золотом по промерзшим равнинам Финляндии, герой сталкивается с группой нацистских солдат. Те сразу же загораются идеей отнять у него честно добытый клад, но старатель оказывается совсем не так прост, как кажется на первый взгляд. Решив освежить свои армейские навыки, он бросает им вызов, и начинает расправляться с немцами самыми изобретательными способами.

Сценаристом и режиссером картины выступил Ялмари Хеландер, ранее снявший приключенческий боевик «Большая игра» и хоррор «Санта на продажу». Его новая лента была впервые показана на Международном кинофестивале в Торонто, где получила множество положительных отзывов от критиков. Сейчас ее рейтинг одобрения от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 100% (на основе 14 рецензий).

«Бессмертный» выйдет в мировой прокат 28 апреля.