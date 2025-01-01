Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Йорма Томмила
Jorma Tommila
Киноафиша
Персоны
Йорма Томмила
Йорма Томмила
Jorma Tommila
Дата рождения
1 января 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Панелиа, Финляндия
Популярные фильмы
7.0
Бессмертный
(2022)
4.7
Большая игра
(2014)
0.0
Калевала: история Куллерво
(2026)
Фильмография Йорма Томмила
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Приключения
Год
Все
2026
2022
2014
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
1
Актер
2
Калевала: история Куллерво
Kalevala: Kullervon tarina
драма, исторический
2026, Финляндия
7
Бессмертный
Sisu
боевик, военный
2022, Финляндия / Великобритания
Смотреть трейлер
4.7
Большая игра
Big Game
боевик, приключения
2014, Финляндия / Великобритания / Германия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Новости о Йорма Томмила
У режиссера финского боевика «Бессмертный» уже есть идея для сиквела
Финский Джон Уик со вкусом расправляется с нацистами в трейлере военного боевика «Бессмертный»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667