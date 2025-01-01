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Йорма Томмила
Йорма Томмила Jorma Tommila
Киноафиша Персоны Йорма Томмила

Йорма Томмила

Jorma Tommila

Дата рождения
1 января 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Панелиа, Финляндия

Популярные фильмы

Бессмертный 7.0
Бессмертный (2022)
Большая игра 4.7
Большая игра (2014)
Калевала: история Куллерво 0.0
Калевала: история Куллерво (2026)

Фильмография Йорма Томмила

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Сценарист 1 Актер 2
Калевала: история Куллерво
Калевала: история Куллерво Kalevala: Kullervon tarina
драма, исторический 2026, Финляндия
Бессмертный 7
Бессмертный Sisu
боевик, военный 2022, Финляндия / Великобритания
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Большая игра 4.7
Большая игра Big Game
боевик, приключения 2014, Финляндия / Великобритания / Германия
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