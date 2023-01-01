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Пак Чи-ён
Пак Чи-ён Park Ji-yeon
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Пак Чи-ён

Park Ji-yeon

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Зомби: Из Пусана в Гангнам
Зомби: Из Пусана в Гангнам (2023)
5.428571
Образцовая семья
Образцовая семья (2022)
0

Фильмография Пак Чи-ён

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актриса 2
Зомби: Из Пусана в Гангнам 5.4
Зомби: Из Пусана в Гангнам Gangnam Zombie
ужасы, боевик 2023, Корея
Билеты
Образцовая семья
Образцовая семья
драма, триллер 2022, Корея
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