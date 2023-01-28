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Зомби: Из Пусана в Гангнам Зомби: Из Пусана в Гангнам
Киноафиша Фильмы Зомби: Из Пусана в Гангнам Отзывы о фильме «Зомби: Из Пусана в Гангнам»
Gangnam Zombie Зомби: Из Пусана в Гангнам 2023 / Южная Корея
5.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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Отзывы о фильме «Зомби: Из Пусана в Гангнам»

Вся информация о фильме
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frost300 28 января 2023, 16:30
Оценка
Не стоит тратить время
28 января 2023, 16:30 Ответить
Анела Сеферова 29 января 2023, 13:29
Оценка
Ценители зомбаков оценят
29 января 2023, 13:29 Ответить
Хураман Юсифли 2 февраля 2023, 17:43
уже 2 февраля,когда выйдет фильм??о
2 февраля 2023, 17:43 Ответить
User 7 февраля 2023, 19:22
Оценка
это просто отстой ни за что не смотрите
7 февраля 2023, 19:22 Ответить
Skou Feel 11 февраля 2023, 13:29
Оценка
отвратный фильм
ни сюжета, ни любовной линии, ни концовки
вообщем полный бред и зря потраченное время.
11 февраля 2023, 13:29 Ответить
kk14022006 11 апреля 2023, 16:10
Оценка
Мне фильм понравился, люблю корейские зомби фильмы и сериалы
11 апреля 2023, 16:10 Ответить
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