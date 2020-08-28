Проклятый дом 4, 2020

Режиссерами картины стали братья Фионн и Тоби Уоттсы. Для обоих кинематографистов это дебютный режиссерский проект в их карьере. Они также сами написали сценарий и стали продюсерами своего фильма.

Оригинальное название фильма «Playhouse», что можно перевести как «Театр».

Премьера кинокартины состоялась на Лондонском кинофестивале FrightFest в 2020 году, а онлайн-релиз состоялся 17 ноября 2020 года. Каждый год во время августовского мероприятия Arrow Video FrightFest выделяет время из своего расписания, чтобы показать несколько фильмов от начинающих режиссеров.

Во время съёмок один из членов команды опрокинул свечу и случайно поджег подземелье. К счастью, никто не пострадал, но после участники решили носить противопожарные куртки.

Во время съемок не обошлось без магии. В первую ночь все электричество в замке внезапно вышло из строя, что вызвало массовую панику, так как большая часть актеров и съемочная группа оставались внутри здания.

Некоторые критики отметили, что Джек и Би выглядят так, словно у них совсем небольшая разница в возрасте, чтобы они могли быть друг другу отцом и дочерью.

Фильм «Проклятый дом 4» снимался в самом настоящем замке, что позволило режиссерам создать необходимую ауру и настроение. При этом создатели не забывали демонстрировать красочные шотландские пейзажи.

В картине есть определенные отсылки к фильму Стенли Кубрика «Сияние».

В фильме сыграли такие актеры, как Ребекка Кальенда, Грэйс Кортни, Матильда Дармэйди, Джули Хиггинсон, Уильям Холстед и другие.