Проклятый дом 4, 2020

Британский триллер-ужастик 2020 года по сценарию режиссеров-дебютантов Фионна и Тоби Уоттсов представляет загадочную историю отца и дочери, которые неожиданно оказываются вовлечены в легенду шотландского замка и теперь всеми силами пытаются найти выход из кошмарной ловушки.
Не особенно успешный писатель Джек Трэвис (Уильям Холстед) переезжает вместе со своей дочерью Би (Грэйс Кортни) в отдаленный мрачный шотландский замок, который с виду напоминает пристанище великих авторов, но на самом деле таит внутри себя опасные тайны, способные уничтожить спокойную жизнь любого человека. Главный герой решил сменить место жительства не из-за внезапного порыва переехать, а из-за непреодолимого желания отбросить все старое и начать наконец новую жизнь. Именно здесь он намерен работать над своей последней пьесой и планирует посвятить все свое время любимому делу – писательству. А Би совсем не в восторге от переезда, и ей трудно общаться с другими девочками в школе. Однако размеренную жизнь придется отложить. Ведь пока главные герои обустраиваются, у таинственного дома появляются свои планы на новых жильцов. Ситуация меняется к худшему после того, как во время игры Truth or Dare девочка случайно освобождает древнее зло из стен замка. Вскоре темная сторона этого места начинает преследовать дочь Джека, и Би становится жертвой демонических сил, скрывающихся в особняке. Отец понимает, что их реальность смешивается с чем-то магическим и теперь необходимо разобраться со злым проклятием, пока всех не настигли ужасающие и непоправимые последствия.
Режиссерами картины стали братья Фионн и Тоби Уоттсы. Для обоих кинематографистов это дебютный режиссерский проект в их карьере. Они также сами написали сценарий и стали продюсерами своего фильма.
Оригинальное название фильма «Playhouse», что можно перевести как «Театр».
Премьера кинокартины состоялась на Лондонском кинофестивале FrightFest в 2020 году, а онлайн-релиз состоялся 17 ноября 2020 года. Каждый год во время августовского мероприятия Arrow Video FrightFest выделяет время из своего расписания, чтобы показать несколько фильмов от начинающих режиссеров.
Во время съёмок один из членов команды опрокинул свечу и случайно поджег подземелье. К счастью, никто не пострадал, но после участники решили носить противопожарные куртки.
Во время съемок не обошлось без магии. В первую ночь все электричество в замке внезапно вышло из строя, что вызвало массовую панику, так как большая часть актеров и съемочная группа оставались внутри здания.
Некоторые критики отметили, что Джек и Би выглядят так, словно у них совсем небольшая разница в возрасте, чтобы они могли быть друг другу отцом и дочерью.
Фильм «Проклятый дом 4» снимался в самом настоящем замке, что позволило режиссерам создать необходимую ауру и настроение. При этом создатели не забывали демонстрировать красочные шотландские пейзажи.
В картине есть определенные отсылки к фильму Стенли Кубрика «Сияние».
В фильме сыграли такие актеры, как Ребекка Кальенда, Грэйс Кортни, Матильда Дармэйди, Джули Хиггинсон, Уильям Холстед и другие.
Известный писатель в компании дочери переезжает в удаленный замок для написания очередного шедевра в жанре ужасов. Он выбрал для этого очень подходящее, но очень опасное место, ведь в стенах постройки затаилось древнейшее зло.