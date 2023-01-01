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Зомби: Из Пусана в Гангнам
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Gangnam Zombie
Зомби: Из Пусана в Гангнам
2023 / Южная Корея
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5.3
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25
голосов
Рейтинг IMDb: 3.1
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Переводчик
Рецензия
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