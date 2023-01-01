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Майкл Джейкобс
Michael Jacobs
Киноафиша
Персоны
Майкл Джейкобс
Майкл Джейкобс
Michael Jacobs
Дата рождения
28 июня 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Хайленд-Парк, США
Популярные фильмы
Телевикторина
(1994)
8
Истории Райли
(2014)
7.8
Знакомство родителей
(2023)
0
Фильмография Майкл Джейкобс
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2023
2014
1994
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Сценарист
2
Режиссер
1
Продюсер
1
Автор идеи
1
Знакомство родителей
Maybe I Do
комедия, мелодрама
2023, США
Билеты
7.8
Истории Райли
драма, комедия, семейный
2014, США
8
Телевикторина
Quiz Show
драма
1994, США
Смотрите за 1
Новости о Майкл Джейкобс
Дайан Китон, Сьюзен Сарандон, Ричард Гир и Эмма Робертс снимутся в ромкоме «Может быть, да»
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