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Майкл Джейкобс
Michael Jacobs
Киноафиша
Персоны
Майкл Джейкобс
Майкл Джейкобс
Michael Jacobs
Дата рождения
28 июня 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Хайленд-Парк, США
Популярные фильмы
7.8
Телевикторина
(1994)
7.2
Истории Райли
(2014)
5.7
Знакомство родителей
(2023)
Фильмография Майкл Джейкобс
5.7
Знакомство родителей
Maybe I Do
комедия, мелодрама
2023, США
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Рецензия
7.2
Истории Райли
драма, комедия, семейный
2014, США
7.8
Телевикторина
Quiz Show
драма
1994, США
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Новости о Майкл Джейкобс
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