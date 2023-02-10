Наша рецензия

На свадьбе подруги Мишель мечтает поймать букет невесты и надеется, что это вдохновит ее парня сделать следующий шаг. После предложения уже можно по-настоящему задуматься о семье, загородном доме и детях. Ведь главное не «здесь и сейчас», а вера в истинный финал, как в сказах, где «жили они долго и счастливо». Вот только Аллен все еще сомневается и не спешит совершать столь ответственный шаг. Да и зачем что-то менять. Вдруг дальше все пойдет по плохому…