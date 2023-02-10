На свадьбе подруги Мишель мечтает поймать букет невесты и надеется, что это вдохновит ее парня сделать следующий шаг. После предложения уже можно по-настоящему задуматься о семье, загородном доме и детях. Ведь главное не «здесь и сейчас», а вера в истинный финал, как в сказах, где «жили они долго и счастливо». Вот только Аллен все еще сомневается и не спешит совершать столь ответственный шаг. Да и зачем что-то менять. Вдруг дальше все пойдет по плохому…
Если любви покорны все возрасты, то верно ли это также в отношении страсти, пылкости чувств и безумных поступков во имя? И что делать, если ваши дети вот-вот поженятся и превратят вас в бабушек и дедушек уже в официальном статусе, но кровь бурлит и танки наши по-прежнему быстры? Притворно легковесный фильм Майкла Джейкобса раскрывается с неожиданной стороны и говорит уже о вещах куда более жизненно весомых, нежели мы привыкли видеть в среднестатистических ромкомах. Как опытный сценарист и драматург с многолетним стажем, Джейкобс у всех на глазах по косточкам разбирает каждого своего персонажа, придавая им черты, близкие любому из нас. А ответы? Да кто их знает вообще.
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