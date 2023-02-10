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Знакомство родителей Знакомство родителей
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Maybe I Do Знакомство родителей 2023 / США
6.4 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Знакомство родителей»

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Наша рецензия

На свадьбе подруги Мишель мечтает поймать букет невесты и надеется, что это вдохновит ее парня сделать следующий шаг. После предложения уже можно по-настоящему задуматься о семье, загородном доме и детях. Ведь главное не «здесь и сейчас», а вера в истинный финал, как в сказах, где «жили они долго и счастливо». Вот только Аллен все еще сомневается и не спешит совершать столь ответственный шаг.  Да и зачем что-то менять. Вдруг дальше все пойдет по плохому…

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Никита Никитин 10 февраля 2023, 12:29
Оценка
Чудесная комедь, где в кадре разом Ричард Гир, Дайан Китон, Уильям Х. Мэйси, Сьюзан Сарандон, Люк Брейси и Эмма Робертс (все в отличной форме, особо ветераны).

Если любви покорны все возрасты, то верно ли это также в отношении страсти, пылкости чувств и безумных поступков во имя? И что делать, если ваши дети вот-вот поженятся и превратят вас в бабушек и дедушек уже в официальном статусе, но кровь бурлит и танки наши по-прежнему быстры? Притворно легковесный фильм Майкла Джейкобса раскрывается с неожиданной стороны и говорит уже о вещах куда более жизненно весомых, нежели мы привыкли видеть в среднестатистических ромкомах. Как опытный сценарист и драматург с многолетним стажем, Джейкобс у всех на глазах по косточкам разбирает каждого своего персонажа, придавая им черты, близкие любому из нас. А ответы? Да кто их знает вообще.
10 февраля 2023, 12:29 Ответить
Яна Черемных 11 февраля 2023, 14:10
Оценка
Смеялись от всей души, прикольный фильм!
11 февраля 2023, 14:10 Ответить
User 12 февраля 2023, 17:58
Оценка
Есть смешные моменты,из минусов это очень старые актёры не для таких ролей и много пустой болтавни
12 февраля 2023, 17:58 Ответить
majaronna 14 февраля 2023, 01:36
Оценка
Трейлер обманывает. Герои совершенно глупые , причем абсолютно все. Реально родители стары для родителей 20-25 летних детей, им 67-76 лет.. актерам и это видно. Странно смотреть на их диалоги в таком возрасте на такие темы.. Местами смешно , но в целом денег жалко на это, редко так ошибаюсь .
14 февраля 2023, 01:36 Ответить
Светлана Мишанина 15 февраля 2023, 21:16
Гиру 73,его дочери примерно 35.Он "родил" в 38.На западе это обычное дело.И часто первые дети после 40
15 февраля 2023, 21:16 Ответить
Светлана Мишанина 15 февраля 2023, 21:22
Дайян Китон,правда,77😄
15 февраля 2023, 21:22 Ответить
adidas-ex 3 марта 2023, 22:53
в ответ на сообщение Яна Черемных от 11 февраля 2023, 14:10
Оценка
Чего тут смешного???Это скорее драма реальной жизни, чем комедия! Если её рассмотрели , как комедия-значит в жизни Вы не душевный человек.
3 марта 2023, 22:53 Ответить
adidas-ex 4 марта 2023, 00:09
в ответ на сообщение majaronna от 14 февраля 2023, 01:36
Оценка
ха-ха-ха)Там посыл совсем другой. Смотрите марвел -думаю точно по вашей теме)
4 марта 2023, 00:09 Ответить
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