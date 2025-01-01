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Киноафиша Фильмы Патхан: Схватка со смертью Патхан: Схватка со смертью, 2023: актеры и роли

Патхан: Схватка со смертью, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сиддхарт Ананд Сиддхарт Ананд Siddharth Anand
В ролях
Шах Рукх Кхан Шах Рукх Кхан Shahrukh Khan Дипика Падукон Дипика Падукон Deepika Padukone Салман Кхан Салман Кхан Salman Khan Джон Абрахам Джон Абрахам John Abraham Ашутош Рана Ашутош Рана Ashutosh Rana
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