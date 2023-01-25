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Патхан: Схватка со смертью
Отзывы о фильме «Патхан: Схватка со смертью»
Pathaan
Патхан: Схватка со смертью
2023 / Индия
Трейлер
9.6
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Анастасия Прокопьева
25 января 2023, 22:26
Оценка
Фильм огнища! Спец эффекты, съемка, качественная детализация, сюжет. Это пушка!!! Смотреть одно удовольствие))) еще бы перевод не в субтитрах, и цены ему нет. А еще и приятный и неожиданный сюрприз в фильме, юмор - вообщем просто восторг!
25 января 2023, 22:26
0
0
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Ляман Мамедова
25 января 2023, 23:33
Оценка
Фильм пушка!!!!
25 января 2023, 23:33
0
0
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osmonovaajdaj0
26 января 2023, 07:14
в ответ на сообщение
Анастасия Прокопьева от 25 января 2023, 22:26
Здравствуйте, не подскажете где можно посмотреть и в какие дни?
26 января 2023, 07:14
0
0
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Мария Сенченко
26 января 2023, 13:06
Оценка
Вы не знаете когда он у нас в кинотеатре будет ?
26 января 2023, 13:06
0
0
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nitharwalyogesh364
29 января 2023, 02:16
You can watch it tomorrow in ceasur theater Almaty note: завтра последняя передача с 19:00 шпионский боевик с русскими субтитрами
29 января 2023, 02:16
0
0
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nitharwalyogesh364
29 января 2023, 02:18
в ответ на сообщение
Мария Сенченко от 26 января 2023, 13:06
Проспект Назарбаева, 50
tomorrow last show 7 pm
29 января 2023, 02:18
0
0
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Furshedkhan Makhmudov
1 февраля 2023, 21:14
Оценка
Фильм просто бомба.Кхан как всегда на высоте,советую.
1 февраля 2023, 21:14
0
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Елена Смирнова
5 февраля 2023, 15:43
Оценка
Фильм довольно примитивный, но зрелищный. Картинка качественная, спецэффекты на уровне. Актеры, видимо, отрабатывали то, что просил режиссёр. Природное обаяние Шаха и Димпл, безусловно, украшают фильм. Ашутош Рана тоже добавил "человеческого". Джон сыграл "монохромного" ублюдка, которого не жаль, хотя персонаж, на самом деле, трагический. Но, скорей всего, он выполнял ту задачу, которая была поставлена перед ним режиссёром.
Огорчает, что уже не впервые в индийском фильме русские показаны вечно пьяными придурками. Каждый раз задаюсь вопросом, неужели нашим чиновникам, дающим разрешение на съёмки, до такой степени всё равно, что можно позволить гадить на голову своей стране за деньги? Индийцам это тоже чести не делает, не стоит идти на поводу у запада.
Появление Салмана и их финальный диалог с Шахом вносят долю юмора, смотрится это мило.
Современные боевики стали похожи на компьютерные игры - много спецэффектов и всё меньше души. Если серьёзно, такие вещи в какой-то мере обесценивают работают настоящих спецагентов. Кажется, что им всё нипочём, а ведь эти люди реально рискуют жизнью и здоровьем ради своей страны, и зачастую погибают...
В общем, фильм для любителей боевиков, без особых затей.
5 февраля 2023, 15:43
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tomorrow last show 7 pm
Огорчает, что уже не впервые в индийском фильме русские показаны вечно пьяными придурками. Каждый раз задаюсь вопросом, неужели нашим чиновникам, дающим разрешение на съёмки, до такой степени всё равно, что можно позволить гадить на голову своей стране за деньги? Индийцам это тоже чести не делает, не стоит идти на поводу у запада.
Появление Салмана и их финальный диалог с Шахом вносят долю юмора, смотрится это мило.
Современные боевики стали похожи на компьютерные игры - много спецэффектов и всё меньше души. Если серьёзно, такие вещи в какой-то мере обесценивают работают настоящих спецагентов. Кажется, что им всё нипочём, а ведь эти люди реально рискуют жизнью и здоровьем ради своей страны, и зачастую погибают...
В общем, фильм для любителей боевиков, без особых затей.
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