Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Адитья Чопра Aditya Chopra
Киноафиша Персоны Адитья Чопра

Адитья Чопра

Aditya Chopra

Дата рождения
21 мая 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Мумбаи, Индия

Популярные фильмы

Непохищенная невеста 8.2
Непохищенная невеста (1995)
Индия, вперед! 8.1
Индия, вперед! (2007)
Отважная 3 7.8
Отважная 3 (2026)

Фильмография Адитья Чопра

Жанр
Год
Отважная 3 7.8
Отважная 3 Mardaani 3
боевик, криминал, драма 2026, Индия
Голубки 7.7
Голубки Saiyaara
комедия 2025, Индия
Смотреть трейлер
Бой 2 6.6
Бой 2 War 2
боевик, приключения, триллер 2025, Индия
Смотреть трейлер
Патхан: Схватка со смертью 7.3
Патхан: Схватка со смертью Pathaan
боевик, драма, триллер 2023, Индия
Смотреть трейлер
Великая индийская семья 6.5
Великая индийская семья The Great Indian Family
комедия 2023, Индия
Тигр 3 7.4
Тигр 3 Tiger 3
боевик, приключения, триллер 2023, Индия
Смотреть трейлер
7
Притхвирадж Prithviraj
боевик, драма, исторический 2022, Индия
Шамшера 6.2
Шамшера Shamshera
боевик, приключения, драма 2022, Индия
Смотреть трейлер
Бой 6.6
Бой War
триллер 2019, Индия
Нитка-Иголка: сделано в Индии 6.8
Нитка-Иголка: сделано в Индии Sui Dhaaga: Made in India
драма 2018, Индия
Банды Индостана 4.4
Банды Индостана Thugs of Hindostan
боевик, драма, исторический 2018, Индия
Смотреть трейлер Рецензия
Тигр жив 6.1
Тигр жив Tiger Zinda Hai
боевик, триллер, приключения 2017, Индия
Султан 7.2
Султан Sultan
боевик, мелодрама 2016, Индия
Фанат 7.1
Фанат Fan
драма 2016, Индия
Смотреть трейлер
Беззаботные 4.1
Беззаботные Befikre
мелодрама, семейный 2016, Индия
Смотреть трейлер
Моя невеста XXL 7.5
Моя невеста XXL Dum Laga Ke Haisha
мелодрама, комедия 2015, Индия
Детектив Бёмкеш Бакши 7.6
Детектив Бёмкеш Бакши Detective Byomkesh Bakshy!
боевик, криминал, драма 2015, Индия
Отважная 7.3
Отважная Mardaani
боевик, драма, триллер 2014, Индия
Байкеры 3 6.5
Байкеры 3 Dhoom: 3
боевик, триллер, криминал 2013, Индия
Смотреть трейлер
Настоящий индийский роман 5.8
Настоящий индийский роман Shuddh Desi Romance
комедия, мелодрама 2013, Индия
Смотреть трейлер
Пока я жив 7.3
Пока я жив Jab Tak Hai Jaan
драма, мелодрама 2012, Индия
Смотреть трейлер
Жил-был Тигр 5.6
Жил-был Тигр Ek Tha Tiger
боевик, мелодрама 2012, Индия
Смотреть трейлер
Свадебная церемония 7.2
Свадебная церемония Band Baaja Baaraat
комедия, мелодрама 2010, Индия
Эту пару создал Бог 6.8
Эту пару создал Бог Rab Ne Bana Di Jodi
мюзикл, мелодрама, комедия, драма 2008, Индия
Показать еще
Новости личной жизни Адитья Чопра
Индийский фильм непрерывно шел в прокате 25 лет! Никогда не угадаете какой
Индийский фильм непрерывно шел в прокате 25 лет! Никогда не угадаете какой
Еще успеете прочитать перед премьерой: выяснили, получится ли понять «К себе нежно» тем, кто не брал в руки бестселлер
С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители
Услышали «Бандитский Петербург» — и сердце ёкнуло? В СМИ заговорили о ремейке, но Певцов сказал то, чего не ждали
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше