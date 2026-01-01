Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Адитья Чопра
Aditya Chopra
Киноафиша
Персоны
Адитья Чопра
Адитья Чопра
Aditya Chopra
Дата рождения
21 мая 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Мумбаи, Индия
Популярные фильмы
8.2
Непохищенная невеста
(1995)
8.1
Индия, вперед!
(2007)
7.8
Отважная 3
(2026)
Фильмография Адитья Чопра
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Приключения
Семейный
Спорт
Триллер
Год
Все
2026
2025
2023
2022
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2008
2007
2006
2004
1995
Все
30
Фильмы
30
Продюсер
29
Сценарист
14
Режиссер
3
7.8
Отважная 3
Mardaani 3
боевик, криминал, драма
2026, Индия
7.7
Голубки
Saiyaara
комедия
2025, Индия
Смотреть трейлер
6.6
Бой 2
War 2
боевик, приключения, триллер
2025, Индия
Смотреть трейлер
7.3
Патхан: Схватка со смертью
Pathaan
боевик, драма, триллер
2023, Индия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.5
Великая индийская семья
The Great Indian Family
комедия
2023, Индия
7.4
Тигр 3
Tiger 3
боевик, приключения, триллер
2023, Индия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
Притхвирадж
Prithviraj
боевик, драма, исторический
2022, Индия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.2
Шамшера
Shamshera
боевик, приключения, драма
2022, Индия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.6
Бой
War
триллер
2019, Индия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
Нитка-Иголка: сделано в Индии
Sui Dhaaga: Made in India
драма
2018, Индия
4.4
Банды Индостана
Thugs of Hindostan
боевик, драма, исторический
2018, Индия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.1
Тигр жив
Tiger Zinda Hai
боевик, триллер, приключения
2017, Индия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.2
Султан
Sultan
боевик, мелодрама
2016, Индия
7.1
Фанат
Fan
драма
2016, Индия
Смотреть трейлер
4.1
Беззаботные
Befikre
мелодрама, семейный
2016, Индия
Смотреть трейлер
7.5
Моя невеста XXL
Dum Laga Ke Haisha
мелодрама, комедия
2015, Индия
7.6
Детектив Бёмкеш Бакши
Detective Byomkesh Bakshy!
боевик, криминал, драма
2015, Индия
7.3
Отважная
Mardaani
боевик, драма, триллер
2014, Индия
6.5
Байкеры 3
Dhoom: 3
боевик, триллер, криминал
2013, Индия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.8
Настоящий индийский роман
Shuddh Desi Romance
комедия, мелодрама
2013, Индия
Смотреть трейлер
7.3
Пока я жив
Jab Tak Hai Jaan
драма, мелодрама
2012, Индия
Смотреть трейлер
5.6
Жил-был Тигр
Ek Tha Tiger
боевик, мелодрама
2012, Индия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.2
Свадебная церемония
Band Baaja Baaraat
комедия, мелодрама
2010, Индия
6.8
Эту пару создал Бог
Rab Ne Bana Di Jodi
мюзикл, мелодрама, комедия, драма
2008, Индия
Показать еще
Новости личной жизни Адитья Чопра
Индийский фильм непрерывно шел в прокате 25 лет! Никогда не угадаете какой
Еще успеете прочитать перед премьерой: выяснили, получится ли понять «К себе нежно» тем, кто не брал в руки бестселлер
С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители
Услышали «Бандитский Петербург» — и сердце ёкнуло? В СМИ заговорили о ремейке, но Певцов сказал то, чего не ждали
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667