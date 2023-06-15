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Киноафиша Новости В российский прокат выйдет хитовый индийский боевик «Патхан: Схватка со смертью»

В российский прокат выйдет хитовый индийский боевик «Патхан: Схватка со смертью»

15 июня 2023 14:10
В российский прокат выйдет хитовый индийский боевик «Патхан: Схватка со смертью»

Премьера одного из самых кассовых фильмов мирового проката 2023 года состоится в середине июля.

«НМГ Кинопрокат» и Indian Films объявили о том, что 13 июля в российский прокат выйдет популярный индийский боевик «Патхан: Схватка со смертью». В преддверии скорой премьеры компании представили дублированный трейлер фильма.

В центре сюжета — харизматичный и опытный оперативник Патхан (Шах Рукх Кхан), который берется за опасную миссию по предотвращению масштабной террористической атаки. Агент вступает в противостояние с жестоким и циничным наемником Джимом (Джон Абрахам), готовым разрушить многие тысячи невинных жизней ради наживы. В этой смертельной битве у Патхана и его товарищей нет права на ошибку, ведь их провал будет означать конец всей Индии.

В картине также снялись Дипика Падукон, Димпл Кападиа, Ашутош Рана и другие.

Постановщиком ленты выступил Сиддхарт Ананд, наиболее известный по боевикам «Пиф-паф» и «Бой».

Ранее «Патхан: Схватка со смертью» вышел в прокат в родной Индии и ряде других стран, где стал настоящим хитом: проект завоевал титул самого кассового индийского фильма 2023 года и вошел в рейтинг 15 самых кассовых картин международного проката 2023 года. Кроме того, он занял второе место в топе успешнейших фильмов на индийском языке и пятое место в списке самых успешных индийских фильмов за всю историю. На данный момент общие мировые сборы проекта составляют приблизительно $130 млн.

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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