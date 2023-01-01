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Скрудж: Рождественская песнь Скрудж: Рождественская песнь
Киноафиша Фильмы Скрудж: Рождественская песнь Скрудж: Рождественская песнь, 2022: актеры и роли
Scrooge: A Christmas Carol Скрудж: Рождественская песнь 2022 / Великобритания
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Скрудж: Рождественская песнь, 2022: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Стивен Доннелли Stephen Donnelly
В ролях
Люк Эванс Люк Эванс Luke Evans Оливия Колман Оливия Колман Olivia Colman Джонни Флинн Джонни Флинн Johnny Flynn Джесси Бакли Джесси Бакли Jessie Buckley Фра Фи Fra Fee
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