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Poster of Scrooge: A Christmas Carol
6.2
Scrooge: A Christmas Carol - Trailer
Kinoafisha Films Scrooge: A Christmas Carol
6.2

Scrooge: A Christmas Carol

, 2022
Scrooge: A Christmas Carol
Great Britain / Adventure, Animation, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Scrooge: A Christmas Carol
6.2
Scrooge: A Christmas Carol - Trailer
Scrooge: A Christmas Carol  Trailer

Synopsis

On a cold Christmas Eve, selfish miser Ebenezer Scrooge has one night left to face his past — and change the future — before time runs out.

Cast

Luke Evans
Luke Evans
Scrooge
Olivia Colman
Olivia Colman
Past
Johnny Flynn
Johnny Flynn
Cratchit Snr
Jessie Buckley
Jessie Buckley
Isabel Fezziwig
Fra Fee
Harry Huffman
Giles Terera
Tom Jenkins
Trevor Dion Nicholas
Trevor Dion Nicholas
Present
James Cosmo
James Cosmo
Mr Fezziwig
Jonathan Pryce
Jonathan Pryce
Jacob Marley
Oliver Jenkins
Tiny Tim
Director Stephen Donnelly
Writer Charles Dickens, Leslie Bricusse, Stephen Donnelly
Composer Jeremy Holland-Smith
Cast and Crew

Animated film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2022
Online premiere 2 December 2022
World premiere 18 November 2022
Release date
18 November 2022 Brazil L
2 December 2022 Denmark
Production Netflix Animation, Taco Gucci, Timeless Films
Also known as
Scrooge: A Christmas Carol, Scrooge: Cuento de Navidad, Scrooge: Um Conto de Natal, Scrooge: Un (mé)chant de Noël, Cimri Scrooge: Bir Yeni Yıl Şarkısı, Scrooge - Canto di Natale, Scrooge: Conte de Nadal, Scrooge: Ein Weihnachtsmusical, Scrooge: En julefortelling, Scrooge: En julsaga, Scrooge: Karácsonyi ének, Scrooge: Opowieść wigilijna, Scrooge: Poveste de Crăciun, Skrudžas: Kalėdų giesmė, Σκρουτζ: Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, Скрудж: Різдвяна пісня, Скрудж: Рождественская песнь, Скруџ: Божићна прича, スクルージ：クリスマス・キャロル, 小氣財神史顧己：聖誕頌歌, 斯克鲁奇：圣诞颂歌, Скрудж: Рождественская История

Cartoon rating

6.2
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 26 December 2022

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Scrooge: A Christmas Carol - Trailer
Scrooge: A Christmas Carol Trailer
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