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Вера Орлова
Вера Орлова Vera Orlova
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Вера Орлова

Vera Orlova

Дата рождения
25 мая 1918
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
16 сентября 1993
Место рождения
Екатеринослав, Екатеринославская губерния, Украинская держава

Биография Вера Орлова

Вера Марковна Орлова была выдающейся советской актрисой театра и кино, народной артисткой РСФСР (1960). Она обладала уникальным талантом и яркой индивидуальностью, получив признание за свои многочисленные роли на театральных и кинематографических сценах.

Ее творческий путь начался с учебы в Театральном училище при Московском театре Революции, после чего она исполняла роли в различных театрах и стала широко известной благодаря выдающимся выступлениям в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского и театре имени Ленинского комсомола.

В кино Вера Марковна дебютировала в 1945 году в комедии "Близнецы", где она сыграла роль Лизы Карасёвой, и ее исполнение песни в фильме сразу принесло ей огромную популярность. Она продолжала сниматься в кино, сыграв в 30 фильмах, и завоевала сердца зрителей своими персонажами, такими как милая Полина из дилогии об Иване Бровкине и самоотверженная Вера Петровна в "Детях Дон Кихота".

С середины 1980-х годов Вера Марковна начала редко появляться на сцене из-за тяжелой болезни, впоследствии ей стало все сложнее передвигаться. После торжественного празднования её 75-летия в Ленкоме, она скончалась через три месяца, 16 сентября 1993 года.

Фильмография Вера Орлова

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