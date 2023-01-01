Вера Орлова

Вера Марковна Орлова была выдающейся советской актрисой театра и кино, народной артисткой РСФСР (1960). Она обладала уникальным талантом и яркой индивидуальностью, получив признание за свои многочисленные роли на театральных и кинематографических сценах.

Ее творческий путь начался с учебы в Театральном училище при Московском театре Революции, после чего она исполняла роли в различных театрах и стала широко известной благодаря выдающимся выступлениям в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского и театре имени Ленинского комсомола.

В кино Вера Марковна дебютировала в 1945 году в комедии "Близнецы", где она сыграла роль Лизы Карасёвой, и ее исполнение песни в фильме сразу принесло ей огромную популярность. Она продолжала сниматься в кино, сыграв в 30 фильмах, и завоевала сердца зрителей своими персонажами, такими как милая Полина из дилогии об Иване Бровкине и самоотверженная Вера Петровна в "Детях Дон Кихота".

С середины 1980-х годов Вера Марковна начала редко появляться на сцене из-за тяжелой болезни, впоследствии ей стало все сложнее передвигаться. После торжественного празднования её 75-летия в Ленкоме, она скончалась через три месяца, 16 сентября 1993 года.