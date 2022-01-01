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Свадебный завтрак
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The Catered Affair / Wedding Breakfast

Свадебный завтрак, 1956

1956 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1956
Премьера в мире 14 июня 1956
Режиссер
Ричард Брукс
В ролях
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Эрнст Борнайн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свадебный завтрак 2 постера
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