Свадебный завтрак, 1956

Жанр: документальный комедия В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.5 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 1 час 32 минуты Год выпуска 1956 Премьера в мире 14 июня 1956 Режиссер Ричард Брукс В ролях Бетт Дэвис Эрнст Борнайн Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат