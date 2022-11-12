Белый ад Пиц-Палю, 1929

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Гора Пиц-Палю в Бернских Альпах на юго-востоке Швейцарии становится ледяной могилой для невесты доктора Йоханнеса Краффта, пропавшей в глубокой расщелине во время схода лавины. Долгие годы Йоханнес одиноко бродит по горам в поисках тела своей возлюбленной. Однажды в отдаленной горной хижине он встречает молодую пару альпинистов, вызвавшихся сопровождать его в восхождении на северный склон Пиц-Палю. Втроем они начинают восхождение, несмотря на то что горный ветер фён набирает свою силу, предвещая снежную бурю.
|10 октября 1929
|Австрия
|15 ноября 1929
|Германия
|31 мая 1930
|США