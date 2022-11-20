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Белый ад Пиц-Палю Белый ад Пиц-Палю
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Die weiße Hölle vom Piz Palü

Белый ад Пиц-Палю, 1929

1929 / Германия
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Гора Пиц-Палю в Бернских Альпах на юго-востоке Швейцарии становится ледяной могилой для невесты доктора Йоханнеса Краффта, пропавшей в глубокой расщелине во время схода лавины. Долгие годы Йоханнес одиноко бродит по горам в поисках тела своей возлюбленной. Однажды в отдаленной горной хижине он встречает молодую пару альпинистов, вызвавшихся сопровождать его в восхождении на северный склон Пиц-Палю. Втроем они начинают восхождение, несмотря на то что горный ветер фён набирает свою силу, предвещая снежную бурю.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 1929
Премьера в мире 10 октября 1929
Возраст 16+
Режиссер
Георг Вильгельм Пабст
В ролях
Густав Диссль
Лени Рифеншталь
Эрнст Петерсен
Эрнст Удет
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Белый ад Пиц-Палю 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
14:00 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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«Белый ад Пиц-Палю» в кинотеатрах

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