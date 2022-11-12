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Постер фильма Белый ад Пиц-Палю
7.3
Киноафиша Фильмы Белый ад Пиц-Палю
7.3

Белый ад Пиц-Палю

, 1929
Die weiße Hölle vom Piz Palü
Германия / боевик, приключения, драма / 18+
Постер фильма Белый ад Пиц-Палю
7.3

О фильме

Гора Пиц-Палю в Бернских Альпах на юго-востоке Швейцарии становится ледяной могилой для невесты доктора Йоханнеса Краффта, пропавшей в глубокой расщелине во время схода лавины. Долгие годы Йоханнес одиноко бродит по горам в поисках тела своей возлюбленной. Однажды в отдаленной горной хижине он встречает молодую пару альпинистов, вызвавшихся сопровождать его в восхождении на северный склон Пиц-Палю. Втроем они начинают восхождение, несмотря на то что горный ветер фён набирает свою силу, предвещая снежную бурю.

В ролях

Густав Диссль
Dr. Johannes Krafft
Лени Рифеншталь
Maria Maioni
Эрнст Петерсен
Hans Brandt
Эрнст Удет
Flieger Udet
Отто Шпринг
Christian Klucker
Курт Геррон
Mann im Salon (guest at night club)
Mizzi Götzel
Maria Krafft
Charles McNamee
Narrator in USA sound version
Режиссер Георг Вильгельм Пабст, Арнольд Фанк
Сценарист Ладислаус Вайда, Арнольд Фанк
Композитор Джузеппе Бечче, Эшли Ирвин, Хайнц Рёмхельд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 1929
Премьера в мире 10 октября 1929
Дата выхода
10 октября 1929 Австрия
15 ноября 1929 Германия
31 мая 1930 США
Производство Sokal-Film GmbH, H.T.-Film
Другие названия
Die weiße Hölle vom Piz Palü, The White Hell of Pitz Palu, White Hell of Pitz Palu, Avalanche, Białe piekło, Bijeli pakao Piz Palüa, De witte hel, De witte hel van Pitz Palü, Det hvide Helvede, Det hvite helvete, Die weisse Hölle vom Piz Palü, L'enfer blanc du Piz Palu, La tragedia di Pizzo Palù, Lavinen, O Inferno Branco do Piz Palü, På fjället i storm, Piz Palü fehér pokla, Prisioneros de la montaña, Prisonniers de La Montagne, Shi no ginrei, Valge põrgu, Valkoinen helvetti, Η λευκή κόλαση του Πιτς Παλού, Белый ад Пиц-Палю, 帕吕峰的白色地狱, 死の銀嶺

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 12 ноября 2022

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