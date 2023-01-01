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Священная гора
Der heilige Berg
Священная гора, 1926
1926 / Германия
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
драма
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О фильме
Альпинист Карл зовет своего друга Виго, собираясь совершить опасное восхождение. На ледовом уступе Виго падает в пропасть. Его спасает страховка, но Карл не может в одиночку поднять друга, потому что зацепиться не за что…
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6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1926
Премьера в мире
1 ноября 1926
Режиссер
Арнольд Фанк
В ролях
Лени Рифеншталь
Эрнст Петерсен
Фрида Рихард
Луиз Тренкер
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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