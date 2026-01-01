С первых же сцен 'Асфальт' заявляет о себе как о поразительном открытии. Этот незабываемый фильм объединяет в себе великолепные традиции немецких режиссеров немой эпохи: изумительный стиль, психологический подход к изображению характеров и превращение обычной мелодрамы в кинематографический шедевр. Здесь очень хорошо представлена городская жизнь того времени. Сюжет прост: женщина, пойманная за попытку кражи драгоценностей, соблазняет полицейского, которому было вверено наказать правонарушительницу и который после сам оказывается наказан на судебном разбирательстве.. но ведь великим фильмам не нужен замысловатый сюжет для доказательства своего величия.