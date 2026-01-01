Постер фильма Асфальт
6.6
6.6

Асфальт

, 1929
Asphalt
Германия / драма / 18+
Причины посмотреть

О фильме

Немое кино.
С первых же сцен 'Асфальт' заявляет о себе как о поразительном открытии. Этот незабываемый фильм объединяет в себе великолепные традиции немецких режиссеров немой эпохи: изумительный стиль, психологический подход к изображению характеров и превращение обычной мелодрамы в кинематографический шедевр. Здесь очень хорошо представлена городская жизнь того времени. Сюжет прост: женщина, пойманная за попытку кражи драгоценностей, соблазняет полицейского, которому было вверено наказать правонарушительницу и который после сам оказывается наказан на судебном разбирательстве.. но ведь великим фильмам не нужен замысловатый сюжет для доказательства своего величия.

В ролях

Альберт Штайнрюк
Илза Хеллер
Густав Фрелих
Бетти Аманн
Ганс Адалберт Шлеттов
Ганс Альберс
Режиссер Джо Мэй
Сценарист Джо Мэй, Янош Секей, Рольф Е. Ванлу
Композитор Карл-Эрнст Зассе, Вилли Шмидт-Гентнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1929
Премьера в мире 12 марта 1929
Дата выхода
12 марта 1929 Германия
Производство Universum Film (UFA)
Другие названия
Asphalt, Asfalt, Asfalto, Asfaltti, Asphalte, Aszfalt, Der Polizeiwachtmeister und die Diamantenelse, Flor do Asfalto, Асфалт, Асфальт, アスファルト

Рейтинг фильма

6.6
7.4 IMDb

Отзывы о фильме

