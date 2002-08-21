Лени Рифеншталь, в прошлом любимый режиссер фюрера, к своим 70 годам устала от постоянных упреков в приверженности фашистской эстетике и буквально легла на дно - подделала документы (в 71 год выдавала себя за 50-летнюю, и ей охотно верили), получила сертификат дайвера и отправилась нырять с камерой.

Не стоит ждать от Рифеншталь величественного и драматичного морского парада. "Коралловый рай" - кино уютное и успокаивающее. Морские анемоны не вытягиваются во фрунт, осьминоги не маршируют строем и рыбы-клоуны не вскидывают плавники в пламенном "зиг хайль!". Коралловый риф кажется самым мирным местом на Земле. Весь фирменный авангардистский арсенал режиссера остался на берегу - фильм снят как бесхитростная документальная кинозарисовка. Единственный художественный прием здесь - старомодная двойная экспозиция, рифмующая кораллы Красного моря с актиниями Индийского океана.