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Постер фильма Коралловый рай
6.8
Киноафиша Фильмы Коралловый рай
6.8

Коралловый рай

, 2002
Impressionen unter Wasser / Underwater Impressions
Германия / документальный / 18+
Постер фильма Коралловый рай
6.8

О фильме

Лени Рифеншталь, в прошлом любимый режиссер фюрера, к своим 70 годам устала от постоянных упреков в приверженности фашистской эстетике и буквально легла на дно - подделала документы (в 71 год выдавала себя за 50-летнюю, и ей охотно верили), получила сертификат дайвера и отправилась нырять с камерой.

Не стоит ждать от Рифеншталь величественного и драматичного морского парада. "Коралловый рай" - кино уютное и успокаивающее. Морские анемоны не вытягиваются во фрунт, осьминоги не маршируют строем и рыбы-клоуны не вскидывают плавники в пламенном "зиг хайль!". Коралловый риф кажется самым мирным местом на Земле. Весь фирменный авангардистский арсенал режиссера остался на берегу - фильм снят как бесхитростная документальная кинозарисовка. Единственный художественный прием здесь - старомодная двойная экспозиция, рифмующая кораллы Красного моря с актиниями Индийского океана.

 

В ролях

Лени Рифеншталь
Self
Режиссер Лени Рифеншталь
Композитор Джорджо Мородер, Daniel Walker
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 21 августа 2002
Дата выхода
21 августа 2002 Германия
Производство Leni Riefenstahl-Produktion
Другие названия
Impressionen unter Wasser, Impressions of the Deep, Impressions sous-marines, Impressões Submarinas, Mélytengeri hangulatok, Podwodne impresje, Underwater Impressions, Wonder Under Water, Коралловый рай, ワンダー・アンダー・ウォーター/原色の海, 물 아래의 인상

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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