Безрадостный переулок, 1925

Снятый в 1925 году фильм Георга Вильгельма Пабста, крупнейшего, наряду с Мурнау и Лангом, немецкого режиссера, с именем которого связано зарождение в раннем кино направления «Новая вещность». Порвав с метафорикой экспрессионизма, Пабст направляет внимание на социальные и психологические проблемы современной Германии и Австрии. В «Безрадостном переулке» действие происходит в Вене эпохи послевоенной инфляции, с ее расслоением на нравственно циничных богатых и бесправных нищих. В центре — судьбы обедневших женщин, вынужденных продавать себя в ночном клубе и отеле, принадлежащих жене богатого мясника. Три гениальные актрисы — начинающая Грета Гарбо, «королева европейского экрана» Аста Нильсен и танцовщица кабаре Валеска Герт, выдающиеся театральные актеры Вернер Краусс и Григорий Хмара обеспечили высокий уровень игры. Крупнейший оператор-изобретатель Гвидо Зебер при участии Курта Ортеля и Вальтера Роберта Лаха сумел с помощью светотеневой партитуры создать в павильонной декорации «переулка порока» атмосферу греха и преступления, отчаяния и надежды.