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Безрадостный переулок Безрадостный переулок
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Die freudlose Gasse

Безрадостный переулок, 1925

1925 / Германия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Снятый в 1925 году фильм Георга Вильгельма Пабста, крупнейшего, наряду с Мурнау и Лангом, немецкого режиссера, с именем которого связано зарождение в раннем кино направления «Новая вещность». Порвав с метафорикой экспрессионизма, Пабст направляет внимание на социальные и психологические проблемы современной Германии и Австрии. В «Безрадостном переулке» действие происходит в Вене эпохи послевоенной инфляции, с ее расслоением на нравственно циничных богатых и бесправных нищих. В центре — судьбы обедневших женщин, вынужденных продавать себя в ночном клубе и отеле, принадлежащих жене богатого мясника. Три гениальные актрисы — начинающая Грета Гарбо, «королева европейского экрана» Аста Нильсен и танцовщица кабаре Валеска Герт, выдающиеся театральные актеры Вернер Краусс и Григорий Хмара обеспечили высокий уровень игры. Крупнейший оператор-изобретатель Гвидо Зебер при участии Курта Ортеля и Вальтера Роберта Лаха сумел с помощью светотеневой партитуры создать в павильонной декорации «переулка порока» атмосферу греха и преступления, отчаяния и надежды.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1925
Премьера в мире 1 марта 1925
Возраст 16+
Режиссер
Георг Вильгельм Пабст
В ролях
Аста Нильсен
Грета Гарбо
Грета Гарбо
Аньес Эстерхази
Вернер Краусс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Безрадостный переулок 2 постера
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