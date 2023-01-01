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Белый ад Пиц-Палю Белый ад Пиц-Палю
Киноафиша Фильмы Белый ад Пиц-Палю Белый ад Пиц-Палю, 1929: актеры и роли
Die weiße Hölle vom Piz Palü Белый ад Пиц-Палю 1929 / Германия
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Белый ад Пиц-Палю, 1929: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георг Вильгельм Пабст G. W. Pabst Арнольд Фанк Arnold Fanck
В ролях
Густав Диссль Gustav Diessl Лени Рифеншталь Leni Riefenstahl Эрнст Петерсен Ernst Petersen Эрнст Удет Ernst Udet Отто Шпринг Otto Spring Курт Геррон Kurt Gerron
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