Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шаг к мечте: Раз и навсегда"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Белый ад Пиц-Палю
Белый ад Пиц-Палю, 1929: актеры и роли
Die weiße Hölle vom Piz Palü
Белый ад Пиц-Палю
1929 / Германия
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Белый ад Пиц-Палю, 1929: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Георг Вильгельм Пабст
G. W. Pabst
Арнольд Фанк
Arnold Fanck
В ролях
Густав Диссль
Gustav Diessl
Лени Рифеншталь
Leni Riefenstahl
Эрнст Петерсен
Ernst Petersen
Эрнст Удет
Ernst Udet
Отто Шпринг
Otto Spring
Курт Геррон
Kurt Gerron
В прокате
Премьеры
Онлайн
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Одержимые злом
Отзывы
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Крылатая история
Отзывы
2023, Канада / Германия, анимация
Related video
Из-за древнего монаха на Руси появилась необычная фамилия: предсказала появление велосипеда
Вот что вдова Евстигнеева говорила о внебрачном сыне Янковского: вылитая копия актера
Все осуждали 52-летнюю россиянку за связь с нигерийцем: фото их малышей докажет, что зря
Словно сестры: муж Каменской женился на копии Яковлевой постарше (фото)
Неожиданно: Милош Бикович объяснил, чем русские женщины отличаются от иностранок
Лишь одна метка на носу мужчины гарантирует богатство: женщинам на заметку
Их обладателям не повезло: эти советские имена были почетными, а теперь вызывают хохот
Особенно повезло: только этим женщинам на Руси разрешали брать двойную фамилию после свадьбы
Миллионер бросил, в кино не зовут: куда пропала Полина из «Бедной Насти» (фото)
Пятиэтажный таунхаус: Тепляков посмеялся над своим новым жилищем (видео)
В СССР без него не обходился ни один Новый год: этот фильм зря перестали показывать по ТВ
Ей следуют все — от 18 до 100 лет: привычка из прошлого, которая сохранилась и в наши дни
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить