Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Электрический штат
Электрический штат, : актеры и роли
The Electric State
Электрический штат
США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Постеры
Электрический штат, : актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Руссо
Anthony Russo
Джо Руссо
Joe Russo
В ролях
Милли Бобби Браун
Millie Bobby Brown
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Крис Пратт
Chris Pratt
Мишель Йео
Michelle Yeoh
Дженни Слейт
Jenny Slate
Брайан Кокс
Brian Cox
Джейсон Александр
Jason Alexander
Мартин Клебба
Martin Klebba
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Отзывы
2023, Россия, комедия, криминал
Дочь болотного царя
Отзывы
2023, США, драма, триллер
Страшилка и тайна города света
Отзывы
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Рыбников прокололся: этот ляп в «Девчатах» игнорировали 60 лет
«Возненавидел»: Леонов постоянно ссорился с сыном по нелепой причине
Греческая копия Демьяненко: как выглядит Шурик в новом «Иване Васильевиче»
Алкоголиков на Руси не называли иначе: эти современные фамилии — сигнал для работодателей
Такой маникюр делают только «старухи»: все хоть раз допускали позорные ошибки
Прижалась к Аверину и не отпускает: Якунину поздравляют под совместным отпускным фото
Сразу видно — колхозница: по этим прическам Лисовец вычисляет женщину из деревни
Чудный малыш по имени Максим: семья Курниковой стала еще больше
Все еще капризная принцесса, но с морщинами: Неелова даже в 76 лет очаровательна (фото)
Особенность советского Джинна мало кто замечал: неспроста отличается от американского
«Красивая»: Киркоров глазам не поверил, увидев невесту 11-летнего сына
Пагубное пристрастие испортило жизнь Портоса: на старости лет скитался по съемным квартирам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить