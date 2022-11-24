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Корабль в Пусан Корабль в Пусан
Киноафиша Фильмы Корабль в Пусан Отзывы о фильме «Корабль в Пусан»
Project Wolf Hunting Корабль в Пусан 2022 / Южная Корея
7.1 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Корабль в Пусан»

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Дарья Карпова 24 ноября 2022, 22:49
Оценка
Верните деньги за этот треш
24 ноября 2022, 22:49 Ответить
Дарья Карпова 24 ноября 2022, 22:50
Оценка
Это треш, жалко деньги
24 ноября 2022, 22:50 Ответить
User 25 ноября 2022, 20:39
Оценка
Фильм непредсказуемый в какмх то пестах и осень интересныы
25 ноября 2022, 20:39 Ответить
Лолита Факеровская 26 ноября 2022, 18:37
в ответ на сообщение Дарья Карпова от 24 ноября 2022, 22:49
твоя жизнь треш
26 ноября 2022, 18:37 Ответить
User 28 ноября 2022, 18:01
Оценка
Какой-то треш. Из всего фильма понравилось только присутствие Со Ин Гука.
28 ноября 2022, 18:01 Ответить
Ольга Куприна 29 ноября 2022, 19:59
Оценка
Реки крови и море убийств 🙈
29 ноября 2022, 19:59 Ответить
Ксения Клементьева 29 ноября 2022, 20:36
Оценка
Такой херни я еще в жизни не видела
29 ноября 2022, 20:36 Ответить
alena-g-2000 30 ноября 2022, 08:22
Оценка
Ожидала другой сценарий, типо продолжение про зомби...фильм совершенно не про это. Было много крови, убийств... философия понравилась. Побеждает всегда тот,у кого есть совесть, сострадание, любовь и душа.
30 ноября 2022, 08:22 Ответить
89625583836 4 декабря 2022, 22:30
Оценка
Апраа
4 декабря 2022, 22:30 Ответить
Светлана Лебедева 7 декабря 2022, 19:27
Оценка
Мне понравилось очень непредсказуемо и волнительно
7 декабря 2022, 19:27 Ответить
shuba130 7 декабря 2022, 22:17
Оценка
Всем, всем, всем, здарова. Сегодня сходил на данный фильм. Сколько же в этом фильме интриги, с самых первых минут просмотра понимаешь, что вот-вот должно случиться что-то страшное или просто неожиданное. Отличный тандем триллера и боевика, за что режиссеру хотелось бы сказать отдельное спасибо. Не так часто смотрю корейские работы, но такие готов смотреть на регулярной основе, качественная и интересная лента. 8/7👍👍👍
7 декабря 2022, 22:17 Ответить
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