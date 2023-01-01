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Корабль в Пусан Корабль в Пусан
Киноафиша Фильмы Корабль в Пусан Корабль в Пусан, 2022: актеры и роли
Project Wolf Hunting Корабль в Пусан 2022 / Южная Корея
6.6 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Корабль в Пусан, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ким Хон-сон Ким Хон-сон Hong-sun Kim
В ролях
Со Ин-гук Со Ин-гук Seo In-gook Сон Дон-иль Сон Дон-иль Seong Dong-il Пак Хо-сан Пак Хо-сан Park Ho-san Ко Чхан-сок Ко Чхан-сок Chang-Seok Ko Чан Ён-нам Чан Ён-нам Jang Yeong-nam
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