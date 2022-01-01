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Ко Чхан-сок
Ко Чхан-сок Chang-Seok Ko
Киноафиша Персоны Ко Чхан-сок

Ко Чхан-сок

Chang-Seok Ko

Дата рождения
13 октября 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Намгу, Республика Корея

Популярные фильмы

Корабль в Пусан
Корабль в Пусан (2022)
7.6923075
Линия фронта
Линия фронта (2011)
7.3636365
Сбой
Сбой (2022)
0
Фильмография Ко Чхан-сок
Жанр
Год
Все 3 Фильмы 2 Сериалы 1 Актер 3
Сбой
Сбой
комедия, триллер 2022, Корея
Корабль в Пусан 7.7
Корабль в Пусан
Project Wolf Hunting
боевик, криминал, фантастика 2022, Корея
Линия фронта 7.4
Линия фронта
Go-ji-jeon
драма, военный 2011, Корея
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