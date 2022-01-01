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О персоне
Ко Чхан-сок
Chang-Seok Ko
Киноафиша
Персоны
Ко Чхан-сок
Ко Чхан-сок
Chang-Seok Ko
Дата рождения
13 октября 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Намгу, Республика Корея
Популярные фильмы
Корабль в Пусан
(2022)
7.6923075
Линия фронта
(2011)
7.3636365
Сбой
(2022)
0
Фильмография Ко Чхан-сок
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Фантастика
Год
Все
2022
2011
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
–
Сбой
комедия, триллер
2022, Корея
7.7
Корабль в Пусан
Project Wolf Hunting
боевик, криминал, фантастика
2022, Корея
7.4
Линия фронта
Go-ji-jeon
драма, военный
2011, Корея
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