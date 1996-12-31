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Наш двор, 1996

1996 / Армения
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Рассказ о жизни типичного ереванского двора с его мелкими внутренними интригами, уличными разборками, любовными историями и неповторимой добротой. Домоуправ, которого все достают непрерывными претензиями; соседка-сплетница, не пропускающая ничего мимо ушей; занудный чудак-холостяк, любящий читать и цитировать прочтенное; художник-неудачник; чиновник с доброй душой и многие-многие другие — персонажи этого фильма. 

Взаимоотношения между ними непросты и часто напряженны, но когда во дворе хотят поселиться и утвердиться чужие люди, все «соседи» забывают о своих склоках и по-соседски защищают друг друга, стремясь сохранить дух и традиции своего родного двора.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1996
Премьера в мире 31 декабря 1996
Возраст 12+
Режиссер
Микаэл Довлатян
В ролях
Грант Тохатян
Грант Тохатян
Армен Хостикян
Ашот Казарян
Ашот Казарян
Мкртыч Арзуманян
Азат Гаспарян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наш двор 1 постер
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