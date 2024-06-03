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Постер фильма Наш двор
7.6
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7.6

Наш двор

, 1996
Our Yard
Армения / комедия, мюзикл / 18+
Постер фильма Наш двор
7.6

О фильме

Рассказ о жизни типичного ереванского двора с его мелкими внутренними интригами, уличными разборками, любовными историями и неповторимой добротой. Домоуправ, которого все достают непрерывными претензиями; соседка-сплетница, не пропускающая ничего мимо ушей; занудный чудак-холостяк, любящий читать и цитировать прочтенное; художник-неудачник; чиновник с доброй душой и многие-многие другие — персонажи этого фильма. 

Взаимоотношения между ними непросты и часто напряженны, но когда во дворе хотят поселиться и утвердиться чужие люди, все «соседи» забывают о своих склоках и по-соседски защищают друг друга, стремясь сохранить дух и традиции своего родного двора.

В ролях

Грант Тохатян
Грант Тохатян
Hrant
Армен Хостикян
Armen Misakich
Ашот Казарян
Ашот Казарян
Ashot
Мкртыч Арзуманян
Mko
Азат Гаспарян
Геворг Абазян
Matchmaker
Zaruhi Aramyan
Zara
Арам Асатрян
Self
Давид Бабаян
Painter David
Джульетта Бабаян
Julia
Arsen Danielyan
Backyard guy
Режиссер Михаил Довлатян
Сценарист Тадевосян, Армен Володяевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Армения
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1996
Премьера в мире 31 декабря 1996
Дата выхода
31 декабря 1996 Армения
Производство Paradise Films, Shark, Sharm Holding
Другие названия
Our Yard, Наш двор, Mer Baky

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 3 июня 2024

Отзывы о фильме

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