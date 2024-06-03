Наш двор, 1996

Рассказ о жизни типичного ереванского двора с его мелкими внутренними интригами, уличными разборками, любовными историями и неповторимой добротой. Домоуправ, которого все достают непрерывными претензиями; соседка-сплетница, не пропускающая ничего мимо ушей; занудный чудак-холостяк, любящий читать и цитировать прочтенное; художник-неудачник; чиновник с доброй душой и многие-многие другие — персонажи этого фильма.

Взаимоотношения между ними непросты и часто напряженны, но когда во дворе хотят поселиться и утвердиться чужие люди, все «соседи» забывают о своих склоках и по-соседски защищают друг друга, стремясь сохранить дух и традиции своего родного двора.