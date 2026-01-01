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О персоне
Фильмография
Михаил Довлатян
Mikael Dovlatyan
Киноафиша
Персоны
Михаил Довлатян
Михаил Довлатян
Mikael Dovlatyan
Дата рождения
23 июля 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Ереван, Армения
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Наш двор
(1996)
6.8
Одинокая орешина
(1987)
Фильмография Михаил Довлатян
7.6
Наш двор
Our Yard
комедия, мюзикл
1996, Армения
6.8
Одинокая орешина
Menavor enkuzeni
драма
1987, СССР
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