О персоне
Фильмография
Азат Гаспарян
Azat Gasparyan
Азат Гаспарян
Азат Гаспарян
Azat Gasparyan
Дата рождения
13 августа 1943
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
2 августа 2013
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Наш двор
(1996)
7.3
Танго нашего детства
(1985)
6.6
Звезда надежды
(1978)
Фильмография Азат Гаспарян
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мюзикл
Год
Все
1996
1985
1978
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.6
Наш двор
Our Yard
комедия, мюзикл
1996, Армения
7.3
Танго нашего детства
Mer mankutyan tangon
драма
1985, СССР
6.6
Звезда надежды
Huso astgh
исторический, военный, драма
1978, СССР
