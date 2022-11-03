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Шрамы Парижа Шрамы Парижа
Киноафиша Фильмы Шрамы Парижа Отзывы о фильме «Шрамы Парижа»
Novembre Шрамы Парижа 2022 / Франция
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Шрамы Парижа»

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Comon 3 ноября 2022, 02:43
Оценка
Утонченный французский фильм про агентурную работу по террористам. Ничего лишнего, никакого лишнего американского героизма и радости от поимки террористов. Грустный реальный фильм, потому что террористов много и работы много, но фильм о том что и профессионалов много, и именно из работы десятков тысяч людей а не одного крепкого орешка - складывается наша безопасность
3 ноября 2022, 02:43 Ответить
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