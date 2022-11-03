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Шрамы Парижа - Дублированный трейлер
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Шрамы Парижа. Дублированный трейлер

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Дата публикации: 4 октября 2022
Шрамы Парижа – В ноябре 2015 года Париж пережил самые страшные теракты в своей истории. Жертвами тщательно спланированных актов насилия стали почти 400 человек. Но на этом преступники не собирались останавливаться. Чтобы предотвратить будущие угрозы, двум агентам придется провести одно из самых крупных расследований в истории Старого Света и помешать преступникам нанести новый удар. Теперь в опасности не только Франция, но и вся Европа.
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Comon 3 ноября 2022, 02:43
Оценка
Утонченный французский фильм про агентурную работу по террористам. Ничего лишнего, никакого лишнего американского героизма и радости от поимки террористов. Грустный реальный фильм, потому что террористов много и работы много, но фильм о том что и профессионалов много, и именно из работы десятков тысяч людей а не одного крепкого орешка - складывается наша безопасность
3 ноября 2022, 02:43 Ответить
Weteran Mc 23 июня 2024, 01:29
Оценка
Такой себе фильм. Вроде и сюжет интересный, и тематика одна из моих любимых, и основано на реальных событиях. Но снято как то скучно, совершенно не хватает драйва. Наоборот тянет в сон. Не ожидал от французов.
К сожалению, моя оценка, только: 6 из 10.
23 июня 2024, 01:29 Ответить
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