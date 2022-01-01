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Люк Клеинтенк
Люк Клеинтенк
Luke Kleintank
О персоне
Фильмография
Люк Клеинтенк
Luke Kleintank
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Дата рождения
18 мая 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Цинциннати, Огайо, США
Рост
183 см
Биография Люка Клеинтенка
Родился 18 мая 1990 года. Цинциннати, Огайо, США.
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Фильмография Люка Клеинтенка
Макс
приключения, семейный
2015, США
6.0
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