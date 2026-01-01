Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Гринч. Ужасающий новый год» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Золото Неаполя Награды и номинации фильма Золото Неаполя

Награды и номинации фильма Золото Неаполя 1954

Каннский кинофестиваль 1955 Каннский кинофестиваль 1955
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024 Венецианский кинофестиваль 2024
Best Restored Film
Номинант
 Best Restored Film
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Зумеры в Новый год не пересматривают по 100 раз «Иронию судьбы»: выбирают совсем другой фильм
Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»
«Очень странные дела» могут повторить ошибку другого хита Netflix: зрители точно не простят такой финал для героев
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»
В кадре ни снежинки, но тепло в душе: этот фильм я включаю всегда, если встречаю Новый год в одиночестве – моя прививка от хандры
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
Полторы сотни лучших кинокритиков выбрали главные фильмы 2025 года: в топ 3 попал даже хоррор (и иранская драма)
«В финальном кадре»: уморительный ляп в «Девчатах» не замечали 60 лет, пока Дружинина не «спалила» контору
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше