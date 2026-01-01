Сентиментальный неопытный доктор Пьетро Виньяли сильно задолжал своей подруге Лоретте Приме. После угроз кредиторов продать всё его имущество, Пьетро устраивается на работу в сиротский приют. Это приводит его к помолвке с наследницей тюфячного магната Лилли Пассалаквой. Правда одна из сирот, Тереза, прозванная Пятницей, очень привязывается к приютскому врачу.
СтранаИталия
Продолжительность1 час 28 минут
Год выпуска1941
Премьера в мире1 января 1941
Дата выхода
1 января 1941
ПроизводствоAlleanza Cinematografica Italiana (A.C.I.), Europa Film
Другие названия
Teresa Venerdì, Mademoiselle Vendredi, Verliebte Unschuld, Doctor, Beware, Il gallo della checca, Juffrouw Vrijdag, L'innocente amoureuse, Nacida en viernes, Péntek Rézi, Teresa Venerdi, Tereza Venerdi, Uma Rapariga às Direitas, Verliefde onschuld, Тереза Венерди, Тереза-Пятница