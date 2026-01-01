Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тереза-Пятница
1 постер
Киноафиша Фильмы Тереза-Пятница

Тереза-Пятница

Teresa Venerdì 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сентиментальный неопытный доктор Пьетро Виньяли сильно задолжал своей подруге Лоретте Приме. После угроз кредиторов продать всё его имущество, Пьетро устраивается на работу в сиротский приют. Это приводит его к помолвке с наследницей тюфячного магната Лилли Пассалаквой. Правда одна из сирот, Тереза, прозванная Пятницей, очень привязывается к приютскому врачу.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 1 января 1941
Дата выхода
1 января 1941 Италия
Производство Alleanza Cinematografica Italiana (A.C.I.), Europa Film
Другие названия
Teresa Venerdì, Mademoiselle Vendredi, Verliebte Unschuld, Doctor, Beware, Il gallo della checca, Juffrouw Vrijdag, L'innocente amoureuse, Nacida en viernes, Péntek Rézi, Teresa Venerdi, Tereza Venerdi, Uma Rapariga às Direitas, Verliefde onschuld, Тереза Венерди, Тереза-Пятница
Режиссер
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
В ролях
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
Адриана Бенетти
Ирасема Лилиан
Анна Маньяни
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Тереза-Пятница
Маддалена, ноль за поведение 6.4
Маддалена, ноль за поведение (1940)
Бум 7.1
Бум (1963)
Золото Неаполя 7.3
Золото Неаполя (1954)
Чудо в Милане 7.7
Чудо в Милане (1951)
Самая красивая 7.8
Самая красивая (1951)
Шуша 8.0
Шуша (1946)
Парижанка 6.9
Парижанка (1923)
Брак по-итальянски 7.2
Брак по-итальянски (1964)
Вчера, сегодня, завтра 7.4
Вчера, сегодня, завтра (1963)
Ведьмы 6.0
Ведьмы (1967)
Уличный регулировщик 7.3
Уличный регулировщик (1960)
Граф Макс 7.1
Граф Макс (1957)
Фильм находится в подборках
Фильмы про богачей и олигархов: список лучших Фильмы про богачей и олигархов: список лучших

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше