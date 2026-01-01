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Фильмография
Агостино Сальвьетти
Agostino Salvietti
Киноафиша
Персоны
Агостино Сальвьетти
Агостино Сальвьетти
Agostino Salvietti
Дата рождения
28 августа 1882
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
2 декабря 1967
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Вчера, сегодня, завтра
(1963)
Билеты
7.3
Золото Неаполя
(1954)
6.8
Дайте мужа Анне Дзакео
(1955)
Фильмография Агостино Сальвьетти
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1963
1955
1954
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.4
Вчера, сегодня, завтра
Ieri, oggi, domani
мелодрама, комедия
1963, Франция / Италия
Смотреть трейлер
Билеты
6.8
Дайте мужа Анне Дзакео
Marito per Anna Zaccheo, Un
драма
1955, Италия
7.3
Золото Неаполя
L'oro di Napoli
комедия, драма
1954, Италия
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