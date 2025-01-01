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Киноафиша Фильмы Паралимпиец Паралимпиец, 2022: актеры и роли

Паралимпиец, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алдияр Байракимов Алдияр Байракимов
В ролях
Аскар Ильясов Аскар Ильясов Askar Ilyasov Еркен Губашев Еркен Губашев Erken Gubashev Карина Кудекова Карина Кудекова Алнура Жуматаева Алнура Жуматаева Асланбек Жанузаков
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