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6.1
Киноафиша Фильмы Дорогая Элизабет
6.1

Дорогая Элизабет

, 2022
Dear Elizabeth
США / комедия / 18+
6.1

Факты

Режиссером и сценаристом проекта стал Скотт Абрамович, который дебютировал в 2014 году в качестве продюсера триллера «Призвание». Это картина о жестоком убийстве маньяком пожилой женщины по религиозным мотивам

Образ главной героини воплотила актриса Элиша Катберт. Ее карьера в кино началась в 90-е. С тех пор Элиша снялась более чем в 80 проектах, среди которых фильмы «Реальная любовь», «Дрянная девчонка», «Счастливая девчонка», сериалы «Боишься ли ты темноты?», «24 часа» и другие. Попробовала себя в качестве продюсера и режиссера.

Вторым сценаристом проекта стал Майкл Кун. Скотт Абрамович уже работал в тандеме с Майклом над проектом «Ешьте пшеницу!» в 2020 году.

В ролях

Элиша Катберт
Элиша Катберт
Janet Berry-Straw
Тони Хейл
Тони Хейл
Sid Straw
Даниэль Брукс
Даниэль Брукс
Wendy
David Walton
Tom Straw
Сара Бёрнс
Сара Бёрнс
Kate Drew
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Dave Lambert
Сара Чок
Сара Чок
Frankie Riceborough
Пол Уолтер Хаузер
Пол Уолтер Хаузер
James Fisk
Ламорн Моррис
Ламорн Моррис
Sam Haller
Сара Голдберг
Сара Голдберг
Jeanne
Режиссер Скотт Абрамович
Сценарист Скотт Абрамович, Michael Kun
Композитор Kevin Krouglow
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 30 апреля 2021
Премьера в мире 25 сентября 2020
Дата выхода
26 августа 2026 Россия КароПрокат, Planeta Inform
Производство Embelle Films, Phillm Productions, Film Mode Entertainment
Другие названия
Eat Wheaties!, Dear Elizabeth, Querida Elizabeth, Egyél műzlit!, Ешьте хлопья!, Dear Eliz@beth

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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