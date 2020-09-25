Дорогая Элизабет, 2022

Режиссером и сценаристом проекта стал Скотт Абрамович, который дебютировал в 2014 году в качестве продюсера триллера «Призвание». Это картина о жестоком убийстве маньяком пожилой женщины по религиозным мотивам

Образ главной героини воплотила актриса Элиша Катберт. Ее карьера в кино началась в 90-е. С тех пор Элиша снялась более чем в 80 проектах, среди которых фильмы «Реальная любовь», «Дрянная девчонка», «Счастливая девчонка», сериалы «Боишься ли ты темноты?», «24 часа» и другие. Попробовала себя в качестве продюсера и режиссера.

Вторым сценаристом проекта стал Майкл Кун. Скотт Абрамович уже работал в тандеме с Майклом над проектом «Ешьте пшеницу!» в 2020 году.