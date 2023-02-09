«Винни-Пух: Кровь и мёд»: Рецензия Киноафиши

Все мы знаем историю дружбы Винни и других обитателей волшебного леса с Кристофером Робином. Как и во всех историях, мальчику предстояло повзрослеть и покинуть это место, чтобы пойти учиться в университет. Но в этой версии реальности говорящие животные слишком сильно зависели от Кристофера. Он носил им еду и помогал не умереть с голоду. Без него странным существам пришлось сделать пугающий выбор и после этого навсегда возненавидеть людей. Спустя годы Винни-Пух и Пятачок становятся безжалостными маньяками, убивающими случайных туристов в лесу. Просто ради забавы. Их новыми жертвами оказывается группа подруг, приехавших отдохнуть в местный домик. Девушки не могут поверить в существование жутких монстров и начинают сражаться за собственную жизнь.

После потери авторских прав компанией Disney группа энтузиастов решила воспользоваться громким именем франшизы и выпустить низкобюджетный хоррор о любимых героях детства. Сама идея звучит отлично и моментально привлекает внимание. Желтый медведь с нездоровой любовью к меду и добавившейся к ней ненавистью к людям берет в руки нож и начинает свою погоню за очередными подростками. Последние, как это водится в хоррорах, зачем-то приехали в дом, который опять расположен в глубокой чаще леса и как будто приглашает маньяков порезвиться со своими гостями. Все это уже выглядит достаточно безумно, чтобы стать реальностью, но именно такие смелые концепты и приковывают внимание. И происходит в одном из самых разнообразных и экспериментальных жанров последний лет.

Винни-Пух: Кровь и мёд

«Винни-Пух: Кровь и мед» оказывается попыткой совместить вместе абсурдную «Хижину в лесу» и трогательного «Кристофера Робина». От первого взяли стереотипный слэшер с карикатурными персонажами (это касается людей). От второго — историю взросления, которая на этот раз обернулась психологическим триллером о судьбе бедного медвежонка, который был вынужден подавить человеческие эмоции и полностью отдаться своей животной натуре. У нас не просто очередной злодей, а глубоко травмированный персонаж, трагичный диснеевский герой с очерствевшим сердцем. До него уже невозможно достучаться, и попытку разговора лучше предпринимать с револьвером в руках. Цель, правда, слишком проста — шокировать жестокостью безобидных героев из наших приятных воспоминаний.

Все остальное уже оказывается не так важно. Какая, в принципе, разница, есть ли здесь актерская игра, интересная ли операторская работа, эффектные ли грим и костюмы. Вместо всего этого фильм предлагает увидеть злого Винни, который заливает медом лицо девушки, а также мерзкого друга Пятачка, продолжающего наслаждаться его поеданием, даже после того, как жертва издаст свой последний звук. Многие сцены сочатся дешевым пафосом и предлагают нам жестокость ради жестокости, смакуя отвратительные моменты. Качество происходящего напоминает очень дорогую и профессиональную студенческую выпускную работу. В происходящем бесполезно искать смысл, и хочется просто восклицать: «А, вот как можно?»

Винни-Пух: Кровь и мёд

«Винни-Пух: Кровь и мед» – тот случай, когда идея полностью главенствует над содержанием, а качество оказывается нарочито плохим и переходит ту грань, когда эта нелепость становится смешной и пугающей одновременно, приковывая наше внимание. Это фильм, который играет на ностальгии и на наших приятных воспоминаниях. Теперь они дополняются пытками, жестокими убийствами и резиновым непроницаемым лицом маньяка Винни-Пуха. Дальше обещают больше. Уже анонсирован сиквел про желтого медвежонка и его друзей (на экране показали далеко не всех), а затем — мрачная версия приключений Питера Пэна в Неверленде. Хоррор-аттракцион по преображению трогательных воспоминаний заработал на полную. В первый раз он срабатывает отлично, но дальше одного эффекта новизны может оказаться недостаточно.